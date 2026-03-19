Critici rare la Moscova. Un susținător al Kremlinului spune că Putin e „președinte ilegitim” și avertizează că războiul din Ucraina „distruge Rusia”

Într-o serie de postări pe Telegram, Ilia Remeslo l-a numit pe Putin un președinte ilegitim și i-a cerut să demisioneze. El a afirmat că războiul „distruge țara” și riscă să provoace un haos similar celui din 1917, informează Bloomberg.

Remeslo s-a remarcat în trecut prin plângeri depuse împotriva lui Navalnîi, cel mai cunoscut lider al opoziției din Rusia, mort într-o închisoare rusă în 2024. El l-a acuzat pe Navalnîi și organizațiile sale de încălcarea legii și a încercat să le limiteze activitatea.

Postările sale, adresate celor peste 100.000 de urmăritori de pe Telegram, marchează o schimbare rară de poziție pentru o persoană care și-a construit notorietatea atacând adversarii Kremlinului.

Economia Rusiei este tot mai afectată de războiul din Ucraina

Datele arată că rușii devin tot mai obosiți de conflictul din Ucraina. Deși sprijinul pentru Putin rămâne ridicat, 67% dintre respondenți consideră că Rusia ar trebui să meargă spre negocieri de pace, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada și publicat pe 3 martie. Procentul a crescut puternic față de luna precedentă, atingând un nivel record.

Economia Rusiei este tot mai afectată de războiul din Ucraina. Dobânzile ridicate, lipsa forței de muncă și presiunile asupra bugetului încetinesc creșterea economică. Cheltuielile militare reduc investițiile civile, iar sancțiunile limitează accesul la tehnologie și capital.

„Puterea absolută corupe”

Remeslo a subliniat că rămâne în Rusia și nu intenționează să plece. El a descris invazia Ucrainei drept un „război fără ieșire”, purtat „doar pentru complexele lui Putin”, care provoacă daune economice severe. De asemenea, s-a plâns de restricțiile extinse asupra libertății presei și internetului.

Cele mai dure critici au fost îndreptate direct împotriva lui Putin, despre care a spus că nu mai ascultă cetățenii după mai bine de două decenii la putere. „Puterea absolută corupe în mod absolut”, a scris Remeslo într-una dintre postări.