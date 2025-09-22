Bloomberg: Care este planul Rusiei de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova

Documentele consultate de publicația Bloomberg arată că planul vizează, printre altele, perturbarea eforturilor guvernului de a menține țara pe calea aderării la UE. De asemenea, documentele mai arată că tactica include recrutarea alegătorilor moldoveni din străinătate, organizarea de proteste, dar și o campanie de dezinformare.

Care sunt tacticile și obiectivele Kremlinului

Potrivit sursei citate, planul a fost finalizat în decursul acestei primăveri și coordonat direct de Kremlin. Obiectivul? – subminarea șanselor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu în alegerile din 28 septembrie, pentru ca în cele din urmă să fie îndepărtată de la putere.

Tacticile Kremlinului de a influența scrutinul parlamentar de duminică includ recrutarea de moldoveni din străinătate, inclusiv din Rusia, pentru a vota la secțiile de votare din UE și din alte părți, mobilizarea altora pentru a organiza proteste și orchestrarea unei campanii de dezinformare pe rețelele sociale.

Doi oficiali guvernamentali europeni care cunosc această situație au declarat pentru Bloomberg că este „aproape sigur” că Rusia intenționează să pună în aplicare mare parte din aceste planuri.

Polițiștii moldoveni au efectuat diverse acțiuni pentru a combate campaniile de dezinformare și de încercare de cumpărare a voturilor. Luna trecută, autoritățile au solicitat oficial blocarea a 443 de canale TikTok.

Președinta Maia Sandu a atras atenția privind intențiile Moscovei în repetate rânduri

În urmă cu două săptămâni, la Strasbourg, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Rusia desfășoară un „război hibrid la o scară nemaivăzută” împotriva țării sale pentru a influența rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

În fața europarlamentarilor, șefa statului moldovean afirmase că „obiectivul Kremlinului este clar. Să pună mâna pe Moldova prin ingerință electorală” și că autoritățile ruse au coordonat o amplă campanie de influențare a alegerilor, începută „cu luni înainte de alegeri”.

Rusia a afirmat în repetate rânduri că nu se amestecă în alegerile din alte țări.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate duminică, 28 septembrie, la aproape un an de la scrutinul prezidențial, în urma căruia Maia Sandu a obținut un al doilea mandat.

Alegerile parlamentare sunt văzute ca un test important pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul în care peste jumătate din cetățenii țării s-au poziționat în favoarea aderării la Uniunea Europeană în cadrul referendumului organizat în 2024.