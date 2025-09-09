Maia Sandu, la Strasbourg: Obiectivul Kremlinului – să pună mâna pe Moldova prin ingerință electorală

În fața europarlamentarilor, șefa statului moldovean a afirmat: „Obiectivul Kremlinului este clar. Să pună mâna pe Moldova prin ingerință electorală. Să o folosească împotriva Ucrainei și să facă din noi o platformă de lansare pentru atacuri hibride împotriva Uniunii Europene. De aceea aceste alegeri sunt deosebit de importante”.

Acesta a avertizat că autoritățile ruse au coordonat o amplă campanie de influențare a alegerilor, începută „cu luni înainte de alegeri”. „Ne-au tăiat gazul, ne-au interzis exporturile de vin și fructe. Au creat zăzanie cu regiunea transnistreană. În ianuarie ne-am trezit cu o criza energetică artificial creată, menită să crească prețurile, să lase Transnistria în beznă și frig și să divizeze cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului”, a adăugat Maia Sandu.

„Democrația însăși a devenit o țintă. Marionetele Rusiei finanțează și proteste organizate pe Telegram, cu transporturi aranjate și cu oameni momiți de promisiunea a mii de euro. Minciunile se răspândesc, e-mail-uri false, chipurile venind de la instituții de stat, filme deepfake cu politicieni, site-uri internaționale, chipurile care se prezintă ca surse imparțiale de știri, dar care de fapt transmit propaganda Kremlinului”, a mai exemplificat Sandu.

Maia Sandu a descris cum sunt cumpărate voturile

Președinta de la Chișinău a mai descris și mecanisme de cumpărare a voturilor, prin bănci sancționate internațional care au deschis zeci de mii de conturi pentru plăți directe, precum și utilizarea criptomonedelor, a cardurilor preplătite și a companiilor fictive.

„Instituțiile noastre estimează că, în cursul anului, Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024”, a mai menționat președinta.