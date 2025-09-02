Boeing ar putea scăpa definitiv de urmărirea penală pentru prăbușirile 737 Max, soldate cu 346 de morți

Compania Boeing se află la un pas de a evita definitiv un proces penal pentru două catastrofe aviatice produse în 2018 și 2019, soldate cu moartea a 346 de persoane, după ce Departamentul de Justiție al SUA a propus renunțarea la acuzații în schimbul unui nou acord financiar și a unor reforme interne.

Decizia finală îi aparține judecătorului federal Reed O’Connor, care urmează să se pronunțe miercuri asupra cererii guvernului american de a renunța la acuzația de conspirație pentru fraudă împotriva Boeing, potrivit AP News.

Două tragedii, același defect software ignorat

Primul accident a avut loc pe 29 octombrie 2018, când un avion Lion Air 610, operat în Indonezia, s-a prăbușit în Marea Java la scurt timp după decolare. Toți cei 189 de oameni aflați la bord au murit. Un al doilea a urmat la mai puțin de cinci luni distanță, pe 10 martie 2019, când un Boeing 737 Max aparținând Ethiopian Airlines s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, Etiopia. În acel zbor și-au pierdut viața 157 de persoane.

Anchetele ulterioare au dezvăluit că în ambele cazuri, avionul a fost forțat în mod repetat să coboare de către un sistem software automat denumit MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), care a reacționat greșit la citiri eronate ale unui senzor. Piloții nu au fost informați adecvat despre existența și comportamentul sistemului, iar Boeing nu a dezvăluit autorităților de reglementare modificările făcute software-ului MCAS înainte ca Administrația Federală a Aviației să aprobe certificarea avionului și programele de pregătire pentru piloți.

2,5 miliarde de dolari au salvat Boeing de răspunderea penală

Departamentul de Justiție a acuzat Boeing, pe 7 ianuarie 2021, la finalul primului mandat al președintelui Donald Trump, de conspirație pentru a frauda guvernul SUA. În aceeași zi, compania a anunțat încheierea unui acord care îi permitea să scape de urmărirea penală dacă respecta anumite condiții, inclusiv plata unor despăgubiri și implementarea unor reforme.

Acordul prevedea plata a 2,5 miliarde de dolari: 243,6 milioane ca amendă penală, 500 de milioane pentru familiile victimelor și 1,77 miliarde ca despăgubiri comerciale pentru companiile aeriene. În schimb, urmărirea penală urma să fie suspendată timp de trei ani și abandonată definitiv dacă Boeing respecta condițiile impuse, inclusiv reforme în etică și conformitate internă. Acordul a fost aspru criticat pentru că a fost încheiat rapid, fără consultarea familiilor victimelor, și pentru că exonera compania de răspundere penală reală.

Administrația Biden a redeschis dosarul penal, Trump vrea să-l închidă

Însă, după ce un alt incident grav a avut loc în 2024, când un panou de urgență s-a desprins în zbor de pe un alt 737 Max al Alaska Airlines, administrația Biden a reevaluat comportamentul companiei și a concluzionat că Boeing a încălcat acordul semnat în 2021, redeschizând astfel calea pentru reluarea urmăririi penale.

Un an mai târziu, după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, Departamentul de Justiție a propus un nou acord de neurmărire penală – al doilea dintr-o administrație Trump, care prevede ca Boeing să plătească sau să investească încă 1,1 miliarde de dolari în despăgubiri, siguranță internă și măsuri de calitate, în schimbul renunțării la procesul penal.

Următoarea decizie aparține instanței

Familiile victimelor se opun celui de-al doilea acord și cer ca Boeing să fie judecată penal. Printre ei se numără Catherine Berthet, din Franța, a cărei fiică, Camille Geoffrey, a murit în accidentul din Etiopia la doar 28 de ani: „Faptul că Departamentul de justiție, care avea o recunoaștere a vinovăției în mâinile sale anul trecut, a decis acum să nu mai urmărească penal Boeing este o negare a justiției. O lipsă totală de respect față de victime și, mai ales, față de judecător”. Berthet face parte dintr-un grup de aproximativ 30 de familii care cer numirea unui procuror special care să continue cazul penal împotriva Boeing.

Departamentul de Justiție susține, însă, că majoritatea familiilor, peste 100, nu se opun noului acord și că judecătorul nu ar avea autoritatea să respingă solicitarea guvernului decât dacă procurorii au acționat cu rea-credință, nu în interesul public.