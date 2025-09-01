Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Un editorial publicat de Financial Times atrage atenția asupra înclinațiilor autoritare ale președintelui SUA

Prin intermediul editorialului, Financial Times atrage atenția că Trump se îndreaptă spre o direcție autoritară, care este periculoasă pentru America.

Potrivit sursei citate, președintele american Donald Trump prezintă o „foame insațiabilă” de a fi admirat, iar oficialii săi „se înjosesc unul câte unul”. Spre exemplul, Steve Witkoff, trimisul special pentru pace al SUA i-a spus președintelui că este „cel mai bun candidat” la Premiul Nobel pentru Pace. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent i-a spus lui Trump: „Ai salvat această țară”.

Financial Times subliniază că măgulirea publică insistentă este un semn distictiv al autoritarismului. Publicația îl compară pe Trump cu Nicolae Ceaușescu, despre care se spunea în presa de stat a vremii că este „Geniul Carpaților”. De asemenea, „acoliții” lui Stalin țineau să laude „geniul său călăuzitor”.

Publicația atrage atenția că acest tip de servilism este periculos pentru că oferă semnale care arată că la conducere se află un megaloman, căruia nimeni nu se simte în stare „să-i țină piept”, punând la îndoială deciziile sale. În acest timp de climat, fiecare capriciu al președintelui Trump va fi satisfăcut, fiind transformat într-o decizie la nivel național. De pildă, trimiterea Gărzilor Naționale la Washington sau investigarea lui Barack Obama, pentru fabricarea dovezilor că Rusia a fost implicată în victoria lui Trump la alegerile din 2016.