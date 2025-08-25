Unele unități ale Gărzii Naționale din Washington au început să poarte arme, în urma mobilizării anunțate de Trump

Un oficial al Departamentului Apărării, care nu era autorizat să vorbească public, a declarat că unele unități implicate în anumite misiuni vor fi înarmate. Unele cu pistoale, altele cu puști. Purtătorul de cuvânt a precizat că toate unitățile înarmate au fost instruite și operează conform unor reguli stricte privind folosirea forței.

Un comunicat al forței comune care a preluat federalizarea capitalei a menționat că unitățile au început să poarte armele de serviciu duminică și că regulile militare prevăd folosirea forței „doar ca ultimă soluție și exclusiv ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă.” Forța este angajată să protejeze „siguranța și bunăstarea” locuitorilor din Washington.

Oficialul Departamentului Apărării a precizat pentru AP că doar trupele implicate în anumite misiuni vor purta arme, inclusiv cele care patrulează pentru a stabili o prezență de aplicare a legii în întreaga capitală. Cei care lucrează în domeniul transporturilor sau administrației vor rămâne probabil neînarmați.

Mii de membri ai Gărzii Naționale și ai forțelor federale de ordine patrulează acum străzile districtului, provocând proteste sporadice din partea locuitorilor locali.

Trump ia în calcul extinderea desfășurării în Baltimore, Chicago și New York

Această măsură face parte din efortul extraordinar al lui Trump de a depăși autoritatea forțelor de ordine la nivel statal și local, în timp ce acesta ia în considerare extinderea desfășurării în alte orașe conduse de democrați, inclusiv Baltimore, Chicago și New York.

Duminică dimineață, președintele a răspuns ofertei guvernatorului Marylandului, Wes Moore, de a-l însoți într-un tur al orașului Baltimore, afirmând că ar putea „trimite trupele” în schimb.

Guvernatorul Moore, democrat, a criticat acțiunea fără precedent a lui Trump, menită să combată criminalitatea și lipsa locuințelor în Washington. Săptămâna trecută, Moore l-a invitat pe Trump să viziteze statul său pentru a discuta despre siguranța publică și pentru a patrula pe străzi.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că Moore i-a adresat invitația „într-un ton destul de neplăcut și provocator” și a ridicat posibilitatea de a repeta desfășurarea Gărzii Naționale făcută la Los Angeles, în ciuda obiecțiilor guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom.