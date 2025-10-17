Guvernul polonez merge pe vârfuri în privința legii parteneriatelor civile pentru comunitatea LGBTQ+

Guvernul Poloniei nu reușește nicicum să împace coaliția cvadripartidă de la guvernare în ce privește legea parteneriatelor civile.

Textul legii îi dezamăgește pe activiștii pentru drepturile comunității LGBTQ+ , iar șansele ca ea să treacă de Karol Nawrocki, președintele de dreapta ales recent, sunt mici spre inexistente.

Problema unei legi a parteneriatului civil pentru persoanele LGBTQ+ stăruie în coaliție de doi ani și întâmpină o constantă opoziție din partea Partidului Popular Polonez, de facțiune agrară.

Să fie ceva, ca să nu fie nimic

Proiectul de lege prezentat de guvern a fost redactat în așa fel, încât nici să nu nu-i supere pe tradiționaliști, dar și să-i mulțumească pe reprezentanții LGBTQ, oferindu-le accesul la o structură de alianță net inferioară căsătoriei.

Altfel spus, să fie ceva ca să nu fie nimic.

Iată cum a comentat Tusk compromisul făcut în text:

„Natura acestei coaliții… duce la o situație în care fie există un impas complet și nu se poate face nimic, fie se caută un compromis care cu siguranță va face viața oamenilor mai ușoară și mai suportabilă… deși nimeni nu va sări de bucurie”.

„Extrem de neconstituțional”

Despre Nawrocki se știe de mult timp că se va opune oricăror prevederi legale de natură să amenințe instituția tradițională a căsătoriei și că nu e de acord cu aceste „cvasi-căsătorii”.

La rândul său, Jaroslaw Kaczyński, liderul agrarilor, a denunțat proiectul de lege și a spus că nu doar că e „extrem de neconstituțional, ci și că își propune să înlocuiască instituția căsătoriei tradiționale cu pseudo-uniuni”.

Doar face viața mai ușoară

De asemenea, ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, spune că această uniune doar „face viața mai ușoară”, nu înlocuiește căsătoria.

„Nu este o propunere a visurilor noastre, este o propunere a realității coaliției și cu Karol Nawrocki ca președinte”, a declarat Katarzyna Kotula, ministrul Stângii în cadrul Cabinetului Prim-ministrului, vineri, într-o conferință de presă din parlament, referindu-se la lunile de discuții cu PSL pe această temă.