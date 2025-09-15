Prima pagină » Știri externe » Bursele asiatice în creștere după recordurile de pe Wall Street

Bursele asiatice în creștere după recordurile de pe Wall Street

Piețele din Asia au deschis săptămâna pozitiv, urmând trendul ascendent de pe Wall Street care s-a apropiat de nivelurile record vinerea trecută.
Bursele asiatice în creștere după recordurile de pe Wall Street
Sursă foto: Pexels
Andreea Tobias
15 sept. 2025, 07:39, Economic

Hong Kong a câștigat 0,4% la 26.505 puncte, în timp ce Shanghai a urcat modest cu 0,2% la 3.878 puncte.

Totuși, economia chineză dă semne de încetinire – datele din august arată creșteri de doar 3,4% la vânzările cu amănuntul și 5,2% la producția industrială, considerate insuficiente pentru o dinamică susținută, transmite AP.

Analiștii explică slăbiciunea prin impactul tarifelor impuse de președintele Trump, care au afectat modelul economic chinezesc bazat pe exporturi. „Beijingul s-a bazat ani de zile pe exporturi pentru a menține creșterea în ciuda crizei imobiliare, dar această componentă a dispărut odată cu tarifele lui Trump”, explică Stephen Innes de la SPI Asset Management.

Australia a pierdut 0,3%, iar Coreea de Sud a câștigat 0,4%. Japonia a rămas închisă din cauza sărbătorii naționale.

Pe Wall Street, S&P 500 a rămas aproape neschimbat vineri la 6.584 puncte, la un pas de recordul stabilit joi, în timp ce Dow Jones a scăzut cu 273 puncte. Investitorii așteaptă decizia Rezervei Federale de săptămâna viitoare privind reducerea dobânzilor – prima din acest an.

Petrolul american a urcat la 63,11 dolari pe baril, iar dolarul s-a depreciat ușor la 147,45 yeni.