Bursele asiatice în creștere după recordurile de pe Wall Street

Hong Kong a câștigat 0,4% la 26.505 puncte, în timp ce Shanghai a urcat modest cu 0,2% la 3.878 puncte.

Totuși, economia chineză dă semne de încetinire – datele din august arată creșteri de doar 3,4% la vânzările cu amănuntul și 5,2% la producția industrială, considerate insuficiente pentru o dinamică susținută, transmite AP.

Analiștii explică slăbiciunea prin impactul tarifelor impuse de președintele Trump, care au afectat modelul economic chinezesc bazat pe exporturi. „Beijingul s-a bazat ani de zile pe exporturi pentru a menține creșterea în ciuda crizei imobiliare, dar această componentă a dispărut odată cu tarifele lui Trump”, explică Stephen Innes de la SPI Asset Management.

Australia a pierdut 0,3%, iar Coreea de Sud a câștigat 0,4%. Japonia a rămas închisă din cauza sărbătorii naționale.

Pe Wall Street, S&P 500 a rămas aproape neschimbat vineri la 6.584 puncte, la un pas de recordul stabilit joi, în timp ce Dow Jones a scăzut cu 273 puncte. Investitorii așteaptă decizia Rezervei Federale de săptămâna viitoare privind reducerea dobânzilor – prima din acest an.

Petrolul american a urcat la 63,11 dolari pe baril, iar dolarul s-a depreciat ușor la 147,45 yeni.