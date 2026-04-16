Cadavrul lui Sophie Narme, posibilă victimă a lui Dominique Pélicot, a fost exhumat

Cadavrul lui Sophie Narme, o agentă imobiliară în vârstă de 23 de ani, violată și ucisă în decembrie 1991 în timpul vizionării unui apartament în Paris, a fost exhumat marți, a aflat Le Figaro de la o sursă judiciară, confirmând o informație publicată de Progress.
Cadavrul lui Sophie Narme, posibilă victimă a lui Dominique Pélicot, a fost exhumat
Alexandra-Valentina Dumitru
16 apr. 2026, 12:24, Știri externe

Justiția speră să găsească urme de ADN care să-l demaște pe ucigaș, arată sursa citată.

Condamnat în 2024 la 20 de ani de închisoare pentru că și-a drogat soția pentru a o viola și a o livra unor zeci de necunoscuți în casa lor din Mazan (Vaucluse), Dominique Pélicot este pus sub acuzare în acest caz, în care neagă orice implicare.

Bărbatul este acuzat și de o tentativă de viol în Villeparisis (Seine-et-Marne) în 1999.

La fel ca Sophie Narme, victima era agent imobiliar.

Cele două tinere fuseseră dezbrăcate în același mod, iar în ambele cazuri fusese folosit eter, un lichid incolor și inflamabil care degaja un miros puternic.

Umbra lui François Vérove, un criminal în serie poreclit „Le Grêlé”, planează și asupra uciderii lui Sophie Narme. Acest fost jandarm și fost polițist s-a sinucis în septembrie 2021, în timp ce era citat de anchetatori.

Identificat deja ca ucigașul și violatorul lui Cécile Bloch, o fetiță de 11 ani ucisă în 1986 în arondismentul 19 din Paris, François Vérove a strangulat, de asemenea, un cuplu în cartierul parizian Le Marais în 1987.

El ar putea fi implicat și într-o crimă comisă la Saint-Aubin (Essonne) în 1990.

