Cadavrul unuia dintre cei doi militari americani dispăruți în Maroc a fost găsit

„Operațiunile intensive de căutare desfășurate de Forțele Armate Regale (FAR) împreună cu forțele americane au făcut posibilă recuperarea (din mare),” în dimineața zilei precedente, a cadavrului „unui dintre cei doi soldați americani”, a transmis FAR pe Facebook, adăugând că, potrivit primelor dovezi ale anchetei, ar fi vorba de locotenentul Kendrick Lamont Key Jr.

Cei doi soldați dispăruseră pe 2 mai pe o faleză din Cap Draa, în regiunea Tan-Tan, la malul Oceanului Atlantic, potrivit Le Figaro.

Aceștia participau la cea de-a 22-a ediție a „African Lion 2026”, un exercițiu militar multinațional lansat la sfârșitul lunii aprilie și organizat de FAR în parteneriat cu forțele armate americane.

Un oficial militar american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat duminică pentru AFP că aceștia „s-ar putea să fi căzut în ocean”, făcând referire la urmele unui accident și excludând posibilitatea unui act de terorism.

Operațiune de amploare

După anunțarea dispariției lor, Marocul, Statele Unite și alte țări implicate în exercițiul internațional au declanșat o operațiune coordonată de căutare și salvare de amploare.

Rămășițele soldatului au fost transferate „la morga spitalului militar Moulay El Hassan din Guelmim”, în sud-vestul țării, în așteptarea repatrierii sale, continuă FAR în comunicat, adăugând că operațiunile de căutare continuă în încercarea de a-l găsi pe cel de-al doilea soldat.

Comandamentul american pentru Africa (Africom) a asigurat recent că au fost mobilizate peste 600 de persoane, inclusiv scafandri marocani specializați în speologie, mai multe nave militare și peste zece aeronave, iar operațiunile au acoperit peste 8000 de kilometri pătrați de zone maritime și costiere.

„African Lion 2026” a reunit aproape 5000 de militari din peste 40 de țări, precum și experți în domeniile securității și apărării.