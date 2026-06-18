Casa Albă își ia rămas bun de la avionul prezidențial Air Force One, care este în serviciu de peste 30 de ani

Oficialii Casei Albe și-au luat joi rămas bun de la unul dintre cele două avioane Air Force One, în serviciu de peste treizeci de ani, în timp ce se ridică semne de întrebare cu privire la succesorul său, care ar putea fi un 747 oferit de Qatar lui Donald Trump potrivit Le Figaro.

„Bravo, slujitor bun și credincios. «Ultima călătorie», a scris pe X, directorul de comunicare al președintelui SUA, Steven Cheung, alături de o fotografie (neclară) a celebrului avion albastru și alb la întoarcerea sa de la summitul G7 din Franța.

Șefa protocolului american, Monica Crowley, a postat și o fotografie a avionului pe pista bazei aeriene Andrews, lângă Washington. „Am fost onorată să fiu la bordul Air Force One aseară pentru ultimul său zbor ”, a scris ea pe X. „Timp de aproape 40 de ani, a transportat fiecare președinte de la George Bush încoace. Nu a fost cel mai modern avion, dar a fost confortabil. Și fiecare zbor cu președintele Trump a fost incredibil de special.”

Înlocuit cu un avion primit cadou de Trump

Aeronava îmbătrânită este una dintre cele două Boeing 747 puternic modificate care au intrat în serviciu în 1990. Soarta celei de-a doua este încă neclară. Însă, potrivit NBC News, Donald Trump ia în considerare utilizarea avionului oferit cadou de Qatar pentru un zbor inaugural în timpul călătoriei sale planificate la Muntele Rushmore luna viitoare, ca parte a sărbătoririi a 250 de ani de la Declarația de Independență.

Forțele Aeriene ale SUA au anunțat în luna mai că aeronava a finalizat zborurile de testare și va fi în curând gata de serviciu, adăugând că este „conform programului pentru a fi dezvăluită într-o nouă livrea roșie, albă și albastră în această vară”. Acest cadou din Qatar, evaluat la câteva sute de milioane de dolari, a ridicat semne de întrebare etică și constituțională semnificative cu privire la cadourile pe care un președinte le poate primi din străinătate. De asemenea, a ridicat preocupări legate de securitate, având în vedere utilizarea unei aeronave furnizate de o putere străină pentru a îndeplini rolul extrem de sensibil de avion prezidențial.

Sisteme de apărare sofisticate

Cele modificate în Air Force One sunt cunoscute pentru sisteme de apărare sofisticate, capabile să bruieze radarele inamice și sistemele de urmărire în infraroșu și echipate cu dispozitive metalice de dispersare a fragmentării pentru a perturba rachetele ghidate radar și momeli în infraroșu pentru a orbi pe cele ghidate termic.

Donald Trump a fost obsedat de înlocuirea avionului Air Force One încă de la primul său mandat, păstrând chiar și o machetă la scară în noile sale culori pe măsuța de cafea din Biroul Oval. El declarase că ar fi „stupid” să nu accepte un astfel de cadou din partea Qatarului, lucru pe care Pentagonul l-a făcut oficial anul trecut.