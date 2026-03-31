Casa Albă: Trump ar putea cere statelor din Golf să contribuie la costurile războiului din Iran

Casa Albă a sugerat, luni, posibilitatea ca președintele american Donald Trump să solicite statelor din Golf să contribuie la acoperirea costurilor războiului din Iran. „Cred că este ceva ce președintele ar fi destul de interesat să le ceară să facă”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
31 mart. 2026, 12:24, Economic

În cadrul unui briefing de presă, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a fost întrebată de un jurnalist dacă țări precum Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar fi dispuse să „se implice” pentru a acoperi „marea majoritate a costurilor războiului”.

„Ei bine, cred că este ceva ce președintele ar fi destul de interesat să le ceară să facă. Nu voi lua deciziile în locul lui în această privință, dar cu siguranță este o idee pe care știu că o are și despre care cred că veți auzi mai multe de la el”, a spus Leavitt în cadrul briefingului de presă, potrivit Financial Times.

Analiștii estimează că fiecare stat din Golf a suferit pierderi de venituri și daune structurale în valoare de milioane de dolari ca urmare a atacurilor de represalii ale Teheranului.

Leavitt a declarat că discuțiile cu Iranul continuă și progresează bine și a subliniat că Teheranul are declarații diferite în public față de ce le spune oficialilor americani în privat.

„În ciuda tuturor declarațiilor publice ale regimului și a relatărilor false, discuțiile continuă și decurg bine. Ceea ce se spune public este, desigur, mult diferit de ceea ce ni se comunică în privat”, a spus Leavitt, conform Reuters.

Afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Casei Albe vin în contextul în care țările din Golf, alături de Japonia, Germania și Coreea de Sud, au adus contribuții substanțiale pentru a acoperi costurile primului război din Golf, când regimul irakian al lui Saddam Hussein a invadat Kuweitul.

SUA și Israel au lansat atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie, iar războiul a generat valuri de șoc pe piețele energetice globale, întrucât Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz.

