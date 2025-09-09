Cât de mult va costa gama iPhone 17? Acestea vor fi prețurile, potrivit unor scurgeri de informații

Potrivit analiștilor de la TrendForce, care au dezvăluit deja ce așteaptă de la noua familie de smartphone-uri, se prevăd scumpiri de până la 200 de euro pentru majoritatea modelelor iPhone 17 pe care compania americană le va lansa. Singurul care ar putea scăpa, conform estimărilor, este modelul de bază, care cel puțin în Statele Unite ar rămâne disponibil la prețul de 799 dolari, scrie abc.

Creșterea de preț se va resimți la următorul model, care, cel mai probabil, va fi noul iPhone 17 Air. Această versiune, ce ar urma să înlocuiască varianta Plus din ultimele două generații, ar debuta cu un preț de 1.099 dolari, adică cu 200 de dolari mai mult decât a costat 16 Plus anul trecut.

Scumpirea va afecta și modelele de top. iPhone 17 Pro ar crește cu încă 200 de dolari, ajungând la 1.199 euro la lansare. În schimb, Pro Max ar suferi o majorare mai mică, de doar 100 de dolari, până la 1.299.

iPhone, mai scump și în SUA, și în UE

Dacă în Statele Unite se așteaptă o creștere a prețurilor, în Europa situația va fi aceeași. În plus, vorbim despre piețe unde iPhone-urile au fost dintotdeauna mai scumpe decât în SUA, ceea ce înseamnă că utilizatorii vor continua să plătească mai mult decât americanii.

Pe baza datelor TrendForce și aplicând o majorare similară la conversia din dolari în euro, estimările indică următoarele prețuri:

iPhone 17 – de la 909 euro

iPhone 17 Air – de la 1.309 euro

iPhone 17 Pro – de la 1.419 euro

iPhone 17 Pro Max – de la 1.569 euro

Aceste sume sunt orientative, întrucât Apple nu a făcut încă un anunț oficial. Prețurile finale vor fi cunoscute abia la sfârșitul prezentării oficiale din această după-amiază.

De menționat că, acțiunile Apple au crescut spectaculos în ultimele luni, dar investitorii se tem că lansarea noului iPhone nu va convinge, ceea ce ar putea duce la o scădere a prețului acțiunilor.