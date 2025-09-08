Apple lansează marți iPhone 17. Fără progrese clare în AI, acțiunile ar putea scădea

Deși Apple a câștigat peste 450 de miliarde de dolari în valoare de piață de la sfârșitul lunii iulie, analiștii avertizează că entuziasmul ar putea fi exagerat, mai ales dacă lansarea programată pentru marți, nu convinge prin inovații reale, în special în domeniul inteligenței artificiale.

Apple urmează să lanseze iPhone 17, inclusiv un model nou, mai subțire – „iPhone 17 Air” – și actualizări pentru Apple Watch și Vision Pro. Însă lipsa unor funcții AI semnificative riscă să dezamăgească investitorii: „Este greu să recomanzi cumpărarea de acțiuni înainte de eveniment, mai ales după o creștere atât de mare. Dacă Apple continuă să ezite cu AI, mă tem pentru viitorul acțiunii”, a explicat Clayton Allison, manager de portofoliu la Prime Capital, citat de Bloomberg.

Lansările Apple, adesea urmate de scăderi pe bursă

De-a lungul anilor, lansările de iPhone au fost de multe ori urmate de scăderi ale acțiunilor, într-un fenomen cunoscut drept „vinde pe știre”. Acest lucru înseamnă că, după ce se confirmă informațiile așteptate (precum lansarea unui nou iPhone), mulți investitori aleg să vândă acțiunile pentru a încasa profitul acumulat anterior, ceea ce duce la o scădere temporară a prețului în piață. Iar istoria s-ar putea repeta, potrivit Bank of America.

Chiar dacă Apple a avut cea mai mare creștere trimestrială a veniturilor din ultimii trei ani, ritmul e încă lent în comparație cu rivali ca Google și Meta. Acțiunile Apple sunt scumpe raportat la profituri: se tranzacționează la de peste 30 de ori câștigurile estimate, una dintre cele mai mari evaluări din topul companiilor americane.

Apple ar putea crește prin scumpirea produselor

„Păstrăm acțiunile Apple în portofoliu, dar nu suntem foarte entuziasmați în acest moment. Prețul este deja ridicat, iar pe termen scurt nu vedem un potențial real de creștere”, a dezvăluit David Katz, director de investiții la Matrix Asset Advisors, firmă americană de administrare a activelor.

Unii analiști, precum cei de la Morgan Stanley, cred că Apple ar putea totuși impulsiona creșterea printr-o strategie simplă, dar eficientă: majorarea prețurilor.

Deși compania nu a mai scumpit produsele în ultimii ani, o astfel de mișcare, aplicată inteligent, ar putea compensa lipsa unor inovații spectaculoase și ar aduce venituri mai mari, fără schimbări majore în ofertă. Opțiunea este încă subestimată de piață și ar putea deveni un motor important de creștere în perioada următoare.