Caz neobișnuit în Tunisia: Un bărbat a fost condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare

Un tribunal din Tunis a decis miercuri condamnarea la moarte a unui bărbat de 51 de ani, pentru mai multe postări pe Facebook considerate ofensatoare la adresa președintelui Kais Saied.

Avocatul său a anunțat că inculpatul a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare: tentativă de răsturnare a statului, insultarea președintelui și răspândirea de informații false online.

Judecătorii au susținut că mesajele publicate au incitat la violență și au încălcat atât codul penal tunisian, cât și controversata lege privind criminalitatea cibernetică, Decretul 54, adoptat în 2022.

Bărbatul, aflat în arest preventiv din ianuarie 2024, este tată a trei copii și muncitor ocazional, suferind de un handicap permanent după un accident de muncă.

Avocatul său, Oussama Bouthelja, l-a descris drept vulnerabil social, cu educație limitată și fără influență reală în mediul online.

Prima condamnare la moarte pentru conținut publicat online

„Majoritatea postărilor erau copiate de pe alte pagini, iar unele nu au avut nicio reacție. În fața judecătorilor a spus că intenția lui a fost să atragă atenția asupra situației sale de viață dificile, nu să provoace tulburări”, a explicat Bouthelja.

Deși pedeapsa cu moartea rămâne prevăzută în legislația tunisiană, nicio execuție nu a mai avut loc în țară din 1991.

Cazul de acum marchează prima condamnare la moarte pentru conținut publicat online, scrie Associated Press.

Decretul 54 a fost criticat dur de organizațiile pentru drepturile omului și de jurnaliști, care îl consideră un instrument prin care autoritățile restrâng libertatea de exprimare.