Caz șocant în SUA: cântăreț arestat după ce trupul unei adolescente a fost găsit în portbagajul mașinii sale

Cântărețul D4vd, în vârstă de 21 de ani, a fost reținut de poliția din Los Angeles sub suspiciunea de crimă, în legătură cu moartea unei fete de 14 ani, dispărută anterior, scrie NBC News. Rămășițele adolescentei, identificate ca fiind ale lui Celeste Rivas Hernandez, au fost găsite pe 8 septembrie într-un Tesla abandonat, aflat într-un depozit auto. Polițiștii au intervenit după ce angajații au semnalat un miros puternic provenind din vehicul. În portbagaj, anchetatorii au descoperit corpul în stare avansată de descompunere, împărțit în mai multe pungi.

Artistul, reținut fără posibilitatea de eliberare

Potrivit autorităților, artistul – pe numele real David Anthony Burke – este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune. Cazul urmează să fie prezentat procurorilor din Los Angeles. Reprezentanții legali ai acestuia susțin că este nevinovat și afirmă că nu există, în acest moment, o acuzație formală sau o inculpare oficială. „Dovezile vor arăta că David Burke nu a comis această crimă și nu este responsabil pentru moartea victimei”, au transmis avocații.

Circumstanțe neclare ale morții

Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică, fiind protejată de o restricție impusă de anchetatori. Autoritățile spun că fata ar fi fost moartă de o perioadă îndelungată înainte de a fi descoperită. Adolescenta fusese dată dispărută în 2024, dintr-o zonă situată la sud-est de Los Angeles. Documentele din anchetă indică faptul că artistul era deja în vizorul autorităților înainte de descoperirea trupului. În momentul în care cazul a devenit public, acesta se afla în turneu și, potrivit echipei sale, coopera cu anchetatorii. Cazul urmează să fie analizat de procurori în perioada următoare, iar ancheta este în desfășurare.