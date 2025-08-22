Cazul fraților Menendez din SUA: Doar Lyle va fi evaluat de comisia din California pentru eliberare condiționată

Frații au primit ocazia de a se prezenta în fața Comisiei de Eliberare Condiționată din California după ce, în mai, au fost recondamnați: de la pedeapsa pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, la 50 de ani până la viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.

Audiența pentru eliberarea condiționată a lui Erik a durat aproape 10 ore, în timpul căreia oficialii l-au interogat asupra procesului său de reabilitare și au ascultat argumentele biroului procurorului districtual din Los Angeles împotriva eliberării sale, precum și apelurile membrilor familiei în favoarea acesteia.

Comisia a decis în final că Erik va continua să „reprezinte un risc pentru siguranța publică” dacă ar fi eliberat, menționând istoricul său criminal din adolescență, brutalitatea crimelor din 1989 și „încălcări grave” ale regulilor în închisoare. Comisia a precizat că Erik ar putea fi eligibil pentru eliberare condiționată din nou peste trei ani.

Comisarul pentru eliberare condiționată, Robert Barton, a explicat decizia, spunând că gravitatea crimei din trecut „nu este motivul principal pentru acest refuz. Este vorba în continuare despre comportamentul tău în închisoare”.

Nici Lyle nu a fost mai liniștit în detenție

În timp ce cazul lui Lyle va fi analizat, vineri, factorii săi de reabilitare sunt similari cu cei ai lui Erik, singura diferență majoră fiind că Lyle a avut un număr ușor mai mic de încălcări ale regulilor în închisoare.

Însă acțiunile deosebit de brutale ale lui Lyle în timpul uciderii părinților lor ar putea cântări împotriva sa. Lyle, care este câțiva ani mai în vârstă decât Erik, a declarat în timpul procesului din 1993 că a tras în mod repetat cu o armă de tip shotgun asupra ambilor părinți de la distanță foarte apropiată. Joi, Barton a spus că modul în care a fost ucisă mama fraților a fost „lipsit de orice compasiune umană.”