Ce a descoperit un biolog care a analizat creierul criogenat al prietenului său decedat în urmă cu 10 ani

O cercetare recentă a oferit o serie de răspunsuri la dilemele legate de criogenare, conform Futurism. Aceasta a fost realizată pe creierul criogenat al lui Stephen Coles, un cercetător mort în urmă cu peste 10 ani. Acesta a fost obsedat de încetinirea și inversarea procesului de îmbătrânire și a cerut să-i fie folosit creierul pentru cercetări.

La scurt timp după ce Stephen Coles a fost declarat mort în 2014, creierul său a fost pus în gheață și sigilat într-o cuvă din Arizona. Timp de peste 10 ani a stat acolo, la -146 de grade Celsius. Recent, Greg Fahy, un biolog care a fost și prieten al lui Coles, a desfăcut cuva și a efectuat o biopsie.

Prima constatare este că în ciuda trecerii anilor creierul este „uimitor de bine conservat”. Fahy a descoperit că structura țesutului a supraviețuit relativ bine oferind speranța că organele ar putea fi reanimate în viitor.

Totuși, bucățile de țesut nu sunt complet nevătămate ceea ce ridică alte semne de întrebare. Un alt cercetător s-a îndoit că organul ar putea fi reanimat spunând că „acest creier nu este viu”.

Stephen Coles a fost unul dintre primii pacienți din lume care au optat pentru procedura de criogenare a creierului. De obicei, persoanele care se îngheață după moarte speră că știința medicală avansată din viitor îi va putea readuce la viață. În schimb, scopul lui Coles a fost de natură științifică dorind să ofere unele răspunsuri despre criogenie.