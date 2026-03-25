Ce măsuri ia Bulgaria după ce motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru

Creșterea prețurilor la carburanți a declanșat în Bulgaria un mecanism automat de sprijin, prin care statul acordă compensații lunare persoanelor cu venituri reduse, imediat ce sunt depășite anumite praguri.
Maria Miron
25 mart. 2026, 14:51, Știri externe

Pentru a treia zi consecutiv, prețul motorinei în Bulgaria s-a menținut miercuri peste pragul de 1,60 euro (puțin peste 8 lei) pe litru. Potrivit Novinite, autoritățile bulgare au activat imediat schema de compensare destinată gospodăriilor vulnerabile. Măsura face parte dintr-un mecanism stabilit anterior de guvernul bulgar, care se declanșează automat atunci când prețurile carburanților depășesc acest prag pentru mai multe zile consecutive. Programul este destinat persoanelor cu venituri reduse.

Compensații lunare

Schema prevede acordarea unei compensații lunare de 20 de euro, condiționată de menținerea prețurilor peste acest prag. Plata este realizată automat pentru persoanele care beneficiază deja de ajutoare sociale, în timp ce celelalte persoane eligibile — care nu sunt deja în sistemul de asistență socială — trebuie să depună cereri prin serviciile sociale.

Eligibilitatea este limitată la gospodăriile care dețin sau utilizează în leasing un vehicul acoperit de o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, iar sprijinul este acordat pentru un singur autovehicul din fiecare gospodărie.

Programul este valabil până la 30 iunie, iar autoritățile monitorizează zilnic evoluția prețurilor și verifică, pe baza bonurilor fiscale, achizițiile reale de carburant — inclusiv prețurile efectiv plătite după eventuale reduceri.

Cererea de carburant scade

Costul motorinei a ajuns la o medie de 1,61 euro pe litru, depășind pragul considerat critic de autorități. „Prețul a rămas stabil din 20 martie”, a precizat unul dintre proprietarii de benzinării din Ruse pentru sursa citată, menționând și că „ajutorul guvernamental nu va compensa integral scumpirile”.

„Un plin de 100 de euro ajunge acum la aproximativ 140 de euro”, a spus acesta, adăugând că se observă deja o scădere a consumului.

El a dat ca exemple alte state europene, precum Spania și Italia, unde sunt folosite rezervele de combustibil și au fost reduse accizele, măsuri care au încetinit creșterea prețurilor, fără a opri însă scumpirile.

Avertisment pentru guvern

Expertul în energie Viktor Minchev a explicat că evoluțiile de pe piețele internaționale rămân imprevizibile. El a arătat că recentele scumpiri ale carburanților în Europa, alimentate de conflictul din Iran, se suprapun peste incertitudinile geopolitice mai vechi, inclusiv cele legate de războiul din Ucraina, care continuă să afecteze piața energiei.

„Este timpul ca guvernul să își întărească răspunsul preventiv în fața unui scenariu prelungit, inclusiv a unor situații de tip worst-case (cel mai nefavorabil scenariu n.r.)”, a subliniat acesta, referindu-se la impactul pe termen lung al conflictului asupra pieței energetice.

Statul trebuie să reducă impactul, nu prețurile

Minchev a mai arătat că eventualele scăderi ale cotațiilor petrolului nu se reflectă imediat în prețurile de la pompă, deoarece carburantul trece prin procese de rafinare, distribuție și revânzare. În plus, numărul redus de rafinării din Bulgaria limitează concurența și menține presiunea asupra prețurilor.

Potrivit expertului, în aceste condiții rolul statului ar trebui să fie acela de a „atenua șocurile severe prin reglementare, fără a controla direct piața”, adică să intervină prin măsuri de sprijin sau politici fiscale pentru a reduce impactul scumpirilor, fără a impune prețuri sau a interveni direct în formarea acestora.

