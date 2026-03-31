„Cea mai mare dronă de transport din lume” a efectuat cu succes un zbor de probă

Aceasta a devenit cea mai mare dronă de transport de marfă care a zburat până în prezent la nivel mondial. Zborul a durat aproximativ 30 de minute, la o altitudine de 500 de metri, scrie Le Figaro.

Această dronă de transport cu aripi fixe poate transporta până la 3,5 tone de marfă și poate satisface o varietate de nevoi de transport, inclusiv produse proaspete și echipamente de urgență.

Potrivit mai multor mass-media chineze, aeronava ar avea o autonomie maximă de peste 3000 km.

Dispozitivul a fost dezvoltat de Beijing Beifang Changying UAV Technology Co., Ltd.

Poate fi utilizată în scenarii precum transportul logistic pe distanțe lungi, livrarea de ajutoare de urgență, realimentarea în zonele de frontieră și operațiuni terestre complexe.

Acest zbor inaugural reprezintă o altă etapă importantă în dezvoltarea transportului autonom de marfă.

Până acum, majoritatea dronelor de livrare erau limitate la încărcături mici (de la câteva kilograme la câteva sute de kilograme).

Cu o capacitate anunțată de 3,5 tone, Changying-8 schimbă complet categoria: ne apropiem de capacitățile avioanelor mici de marfă.