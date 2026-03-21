Cel mai mare pasaj pentru animale sălbatice din lume va fi inaugurat peste o șosea extrem de aglomerată

Pasajul pentru animale sălbatice Wallis Annenberg, din Statele Unite, se anunță a fi cel mai mare pod pentru animale sălbatice din lume, potrivit Express.

Pasajul, aflat în prezent în construcție, va face legătura între Munții Santa Monica și Dealurile Simi, trecând peste autostrada 101, o arteră foarte aglomerată din Agoura Hills, California.

Proiectul, cu un cost estimat de 114 milioane de dolari, este preconizat a fi finalizat la sfârșitul anului 2026. Acoperind 10 benzi de circulație, podul pentru animale sălbatice va permite coioților, pumelor, căprioarelor, leilor de munte și fluturilor să traverseze în siguranță.

Reprezentanții Wallis Annenberg Wildlife Crossing au declarat: „Dintre toate drumurile din zonă, numeroase eforturi de cercetare și planificare au identificat autostrada 101 ca fiind cea mai semnificativă barieră pentru sănătatea ecologică a regiunii. Această trecere va reconecta un întreg ecosistem care a fost mult timp fragmentat de acest obstacol aproape impenetrabil pentru fauna sălbatică. Prin construirea unei treceri pentru animale sălbatice peste cele 10 benzi ale autostrăzii și a unui drum de acces — pe ultimii 1.600 de picioare din zona care deține teren protejat la nord și la sud de 101. Acest proiect va restabili conectivitatea ecologică pentru o multitudine de specii de plante și animale native din ecosistemul Munților Santa Monica”.

Alte poduri pentru fauna sălbatică includ noul pasaj superior din Greenland, în Colorado, și podul Gloucestershire Way, din Marea Britanie.