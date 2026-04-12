Cel puțin 100 de morți în Nigeria după ce forțele aeriene au ratat o țintă și au lovit o piață

Amnesty International a citat supraviețuitori care au declarat că cel puțin 100 de persoane au fost ucise în atacul aerian de sâmbătă asupra unui sat din statul Yobe, aproape de granița cu statul Borno, care este epicentrul insurecției jihadiste care a devastat regiunea de peste un deceniu, potrivit AP.

„Avem fotografiile lor și printre victime sunt și copii”, a declarat Isa Sanusi, directorul Amnesty International pentru Nigeria, pentru Associated Press.

„Suntem în contact cu oamenii care sunt acolo, am vorbit cu cei de la spital”, a spus el. „Am vorbit cu persoana responsabilă de accidente și am vorbit cu victimele.”

Un angajat de la spitalul general Geidam din Yobe a declarat că cel puțin 23 de persoane rănite în incident primesc îngrijiri medicale. Angajatul a vorbit anonim, deoarece nu era autorizat să vorbească cu presa.

Astfel de rateuri sunt frecvente în Nigeria, unde armata efectuează adesea raiduri aeriene pentru a combate grupările armate care controlează vaste enclave forestiere. Cel puțin 500 de civili au murit din 2017 în astfel de rateuri, potrivit unui bilanț al deceselor raportate de AP. Analiștii de securitate indică lacune în colectarea de informații, precum și o coordonare insuficientă între trupele terestre, resursele aeriene și părțile interesate.

Piața mare și izolată, situată în apropierea graniței dintre Borno și Yobe, este cunoscută ca fiind adesea folosită de jihadiștii Boko Haram pentru a cumpăra alimente.

Abdulmumin Bulama, membru al unui grup de securitate civilă care lucrează cu armata nigeriană în nord-est, a declarat că există informații conform cărora teroriștii Boko Haram s-au adunat foarte aproape de piață și plănuiau un atac asupra comunităților din apropiere.