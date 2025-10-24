Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 20 de morți într-un incendiu devastator în India, după coliziunea dintre un autobuz și o motocicletă

Un incendiu, provocat de o scurgere de combustibil, în urma coliziunii dintre un autobuz privat şi o motocicletă, pe ruta dintre oraşele tehnologice Bengaluru şi Hyderabad, din sudul Indiei, a ucis cel puţin 20 de persoane, au informat vineri mass-media locale, citând surse oficiale.
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
24 oct. 2025, 08:08, Știri externe

Deşi India este a treia piaţă auto din lume, are unele dintre cele mai mortale drumuri, accidentele rutiere ucigând anul trecut aproximativ 180.000 de persoane la nivel naţional, au declarat autorităţile în ianuarie.

„Dintre cei 41 de pasageri, 21 au fost salvaţi”, a declarat A Siri, un oficial al districtului, pentru agenţia de ştiri ANI citată de Reuters.

„Dintre cei rămaşi, până în prezent au fost identificate cadavrele a 11 persoane”.

Un accident similar a provocat, în septembrie, moartea a 19 persoane în statul deşertic Rajasthan, din vestul ţării, când un autobuz privat a luat foc.