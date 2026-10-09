China anunță că a ajuns la o „înțelegere” cu UE privind exporturile de vehicule hibride

Anunțul a venit după ce comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a încheiat două zile de negocieri la Beijing, care au reprezentat punctul culminant al unor eforturi desfășurate timp de mai multe luni pentru reducerea deficitului comercial al UE cu China, de aproximativ un miliard de euro pe zi, potrivit Politico.

„În urma unor consultări intense, ambele părți au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu vehicule hibride, într-un mod compatibil cu normele Organizației Mondiale a Comerțului”, se arată în comunicatul autorităților chineze.

Automobilele au devenit principalul subiect al discuțiilor înaintea vizitei lui Šefčovič, care a încercat să obțină un acord pentru a evita necesitatea adoptării unor măsuri de protecție a pieței europene.

Exporturile de automobile chinezești au crescut constant, iar în august, unul din opt automobile vândute în Uniunea Europeană provenea din China, în principal datorită creșterii puternice a vânzărilor de vehicule hibride. În același timp, industria auto europeană, concentrată în special în Germania, traversează o perioadă dificilă, producători precum Volkswagen și Mercedes-Benz anunțând concedieri și închiderea unor fabrici.

Liderii Uniunii Europene vor analiza rezultatele negocierilor comerciale în cadrul reuniunii de joia viitoare, care va avea loc la Bruxelles.