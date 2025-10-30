China îndeamnă Statele Unite să respecte „cu seriozitate” interdicția testelor nucleare

Joi, Beijingul a transmis un apel ferm către Washington, subliniind importanța respectării tratatelor internaționale privind neproliferarea, potrivit Le Figaro.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că Statele Unite trebuie să-și onoreze angajamentele asumate printratatul de interzicere completă a testelor nucleare.

„China speră că Statele Unite vor respecta cu seriozitate obligațiile tratatului de interzicere completă a testelor nucleare și angajamentul de a interzice testele nucleare și că vor lua măsuri concrete pentru a păstra sistemul mondial de dezarmare și neproliferare nucleară și pentru a menține echilibrul și stabilitatea strategică mondială”, a spus Guo în cadrul unei conferințe de presă periodice.