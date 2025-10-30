Disputa privind TikTok: China anunță că va colabora cu Statele Unite pentru a găsi o soluție

China a anunțat joi că va „lucra cu Statele Unite pentru a rezolva în mod corespunzător problemele legate de TikTok”, după discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.

Declarația Ministerului Comerțului de la Beijing vine pe fondul unor negocieri tensionate privind viitorul platformei de social media în SUA, dar fără detalii concrete despre un acord, scrie AP.

Întâlnirea celor doi lideri, desfășurată în Coreea de Sud, a avut ca scop reducerea tensiunilor comerciale dintre cele două țări. Cu toate acestea, problema TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, a rămas nerezolvată.

Administrația Trump a încercat în ultimele luni să încheie un acord care să permită continuarea funcționării aplicației în Statele Unite, în ciuda unei legi semnate anterior de Joe Biden, care prevede interzicerea TikTok dacă nu își schimbă proprietarul.

Platforma a fost temporar suspendată la începutul anului, dar Trump a emis mai multe ordine executive prin care a permis reluarea activității până la finalizarea negocierilor.

Trezorierul american Scott Bessent anunțase duminică, într-un interviu pentru CBS, că tranzacția urma să fie „finalizată joi”, însă discuțiile s-au blocat după ce China a refuzat termenii ofertei americane, în contextul unor noi tarife impuse produselor chineze.

TikTok, una din cele mai populare aplicații în China

Potrivit analiștilor, chestiunea TikTok nu reprezintă o prioritate pentru Xi Jinping. „China este dispusă să-l lase pe Trump să proclame că a obținut un acord, chiar dacă rămân mari semne de întrebare privind protecția datelor utilizatorilor americani”, a declarat Bonnie Glaser, de la German Marshall Fund.

TikTok rămâne una dintre cele mai populare aplicații din SUA, mai ales în rândul tinerilor sub 30 de ani.

Conform unui sondaj Pew Research Center, 43% dintre aceștia își iau frecvent știrile de pe TikTok, mai mult decât de pe YouTube, Facebook sau Instagram.

Totuși, dezbaterea privind securitatea datelor continuă: aproximativ o treime dintre americani susțin interzicerea aplicației, invocând riscuri legate de controlul chinez asupra algoritmului care personalizează conținutul.