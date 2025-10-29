Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță o posibilă reducere a tarifelor pentru China

Donald Trump anunță o posibilă reducere a tarifelor pentru China

În drum spre summitul APEC din Coreea de Sud, președintele american Donald Trump a declarat la bordul Air Force One că ar putea reduce tarifele comerciale impuse Chinei, în încercarea de a obține sprijinul Beijingului în combaterea traficului de fentanyl, o criză care provoacă mii de decese în SUA.
Donald Trump anunță o posibilă reducere a tarifelor pentru China
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Aranjament grafic - Victor Stephanovici/Mediafax
Rareș Mustață
29 oct. 2025, 06:56, Știri externe

Președintele american Donald Trump a discutat miercuri, la bordul Air Force One, cu jurnaliștii care îl însoțesc în turneul său asiatic, făcând o serie de declarații importante înaintea summitului APEC din Gyeongju, Coreea de Sud.

Trump a anunțat că ia în considerare reducerea taxelor vamale aplicate Chinei pentru a încuraja cooperarea acesteia în lupta împotriva traficului de fentanyl, un drog sintetic responsabil pentru zeci de mii de morți anual în Statele Unite.

„Cred că voi reduce tarifele, pentru că sunt convins că ne vor ajuta să rezolvăm problema fentanylului”, a spus liderul american, adăugând că „China va colabora cu forțele de ordine americane” în acest domeniu.

Declarațiile au fost făcute cu o zi înainte de întâlnirea sa oficială cu președintele chinez Xi Jinping, potrivit AFP.

Relațiile comerciale dintre Washington și Beijing rămân tensionate, dar Trump pare să caute un nou echilibru bazat pe cooperare în chestiuni de securitate publică.