Întâlnire Trump-Xi Jinping: Unele tarife americane aplicate Chinei vor fi reduse

Președintele american Donald Trump a oferit joi o primă evaluare pozitivă în urma întâlnirii sale cu omologul chinez Xi Jinping. După ce a obținut angajamentul președintelui chinez că va lua măsuri pentru a opri fluxul de fentanil, Trump a afirmat că unele tarife aplicate importurilor din China vor fi reduse, scrie ABC News.

Liderul de la Casa Albă a declarat că tarifele de 20% aplicate Chinei în legătură cu fentanilul vor fi reduse la 10%, ceea ce va reduce valoarea totală a taxelor aplicate importurilor din China de la 57% la 47%.

Întâlnirea dintre cei doi președinți a durat aproximativ o oră și 45 de minute, mai mult decât era programat în mod normal.

Discuții privind restricțiile asupra mineralelor rare

Totodată, Trump a mai spus că Washingtonul a ajuns la un acord pe un an cu Beijingul, potrivit căruia nu vor impune restricții drastice asupra mineralelor rare, materiale esențiale pentru producerea cipurilor de computer necesare pentru toate dispozitivele.

„Toate problemele legate de pământurile rare au fost rezolvate, și asta este în beneficiul întregii lumi. Acest obstacol a dispărut acum… Nu mai există niciun obstacol în ceea ce privește pământurile rare. Sperăm că acest termen va dispărea din vocabularul nostru pentru o perioadă”, a declarat el reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, potrivit CNN.