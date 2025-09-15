Cinci palestinieni uciși de armata israeliană când așteptau ajutoare în sudul Fâșiei Gaza

Forțele militare israeliene au deschis focul asupra unui grup de palestinieni adunați pentru a primi ajutoare umanitare în sudul Fâșiei Gaza, în apropiere de orașul Khan Younis, au anunțat luni medicii de la Nasser Medical Complex.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise, conform sursei citate de Al Jazeera.

Incidentul are loc pe fondul crizei umanitare severe din Gaza, unde lipsa alimentelor și a medicamentelor continuă să pună presiune asupra populației civile.

Organizațiile internaționale cer protejarea civililor și asigurarea accesului la ajutoare de bază în zona de conflict.