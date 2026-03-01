Cine este noul comandant al Gărzilor Revoluționare? Ahmad Vahidi ar fi fost implicat într-un atac terorist

Presa israeliană susține că Ahmad Vahidi este considerat unul dintre responsabilii pentru atacul terorist asupra clădirii comunității evreiești din Argentina în anii ’90. De altfel, el este sancționat de State Unite și Uniunea Europeană pentru presupusa implicare în terorism și proliferare nucleară.

Și Interpol a emis o notificare roșie pentru arestarea sa în legătură cu atentatul cu bombă de la AMIA din 1994.

Numele oficial este Vahid Shahcheraghi. El s-a născut pe 27 iunie 1958 și este un ofițer militar iranian care, în decembrie 2025, a fost numit comandantului adjunct al Gărzilor Revoluționare. Anterior, în perioada 2021-2024, a ocupat funcția de ministru de interne.

Comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Mohammad Pakpour, a murit în urma atacului de sâmbătă. Informația a fost confirmată inclusiv de iranieni.