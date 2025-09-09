Clubul francez de fotbal AC Ajaccio, intrat în faliment, anchetat pentru șantaj, escrocherie și fals

Anchetele vizează, printre altele, fapte de șantaj, escrocherie și fals și uz de fals și au fost încredințate Direcției Interdepartamentale a Poliției Naționale (DIPN) și Grupului Interministerial de Cercetare (GIR) din Corsica de Sud.

„În contextul dificultăților financiare întâmpinate de club și al retrogradării sale, parchetul economic și financiar din Bastia a primit mai multe note informative și plângeri depuse atât de conducerea clubului, cât și de Federația Franceză de Fotbal”, a precizat procurorul.

AC Ajaccio fusese retrogradat din Ligue 2 în National din cauza problemelor financiare grave și, la mijlocul lunii august, a fost exclus din toate competițiile naționale pentru sezonul 2025-2026. În prezent, clubul evoluează în Régional 2.

Societatea pe acțiuni simplificată (SAS) sportivă a AC Ajaccio a fost plasată în faliment pe 20 august. Potrivit tribunalului de comerț din Ajaccio, datoria declarată se ridică la aproximativ 13,5 milioane de euro, iar clubul avea 65 de angajați în momentul falimentului.

Mai multe sesizări au fost transmise și către Tracfin, unitatea de informații financiare a Ministerului de Finanțe, în legătură cu gestionarea clubului, iar o anchetă este în desfășurare.

Fondat în 1910, AC Ajaccio a câștigat de două ori titlul de campion al Ligii 2 (1967 și 2002) și a evoluat între 2011 și 2014 în Ligue 1, după care a mai revenit o singură dată în prima divizie, în mai 2022.