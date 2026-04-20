CNN: Grupuri online, sub investigație pentru promovarea și monetizarea violenței sexuale

O investigație realizată de jurnaliști CNN a identificat o rețea globală de grupuri online în care sunt promovate și comercializate acte de violență sexuală. În aceste comunități, utilizatorii discută despre folosirea unor substanțe sedative pentru a imobiliza victimele și distribuie materiale video cu abuzuri, uneori chiar în direct. Grupurile funcționau pe platforme de mesagerie criptată, precum Telegram, unde anonimatul și lipsa unui control strict facilitează activități ilegale. Într-unul dintre aceste grupuri, denumit „Zzz”, membrii vindeau substanțe sedative și acces la transmisiuni live în care victimele erau abuzate.

Conținut extrem și platforme greu de controlat

Investigația arată că unele dintre aceste rețele sunt conectate cu site-uri care găzduiesc conținut controversat sau la limita legalității. De acolo, utilizatorii erau direcționați către grupuri private unde activitățile deveneau mult mai grave. Jurnaliștii au descoperit că în aceste spații digitale, conținutul video este esențial. Utilizatorii nu doar consumă materiale, ci interacționează în timp real, oferind sugestii sau instrucțiuni celor care comit abuzurile. Accesul la astfel de transmisiuni putea costa sume relativ mici, plătite adesea în criptomonede.

Victimele, de cele mai multe ori persoane cunoscute

Datele citate în investigație confirmă un aspect deja cunoscut în criminologie: agresorii sunt frecvent persoane apropiate victimelor. În multe cazuri, victimele sunt partenere, foste partenere sau persoane din cercul apropiat. Acestea nu sunt conștiente de abuzurile la care sunt supuse sau de faptul că sunt filmate. Un caz documentat de jurnaliști implică un bărbat care și-ar fi drogat partenera și ar fi distribuit detalii despre acțiunile sale în aceste grupuri. Reporterii au identificat persoana și au alertat autoritățile, fără a interveni direct pentru a nu compromite ancheta.

Fenomen global, cu precedente documentate

Cazurile descoperite nu sunt izolate. Investigația face trimitere la situații similare din mai multe țări, unde grupuri online au facilitat abuzuri în mod organizat. În unele cazuri, victimele au fost agresate de mai multe persoane, după ce partenerii lor au permis sau chiar organizat accesul. Anchete anterioare din Europa și Asia au evidențiat existența unor comunități similare, unde imagini și videoclipuri cu victime sunt distribuite fără consimțământ, uneori realizate cu camere ascunse sau în timp ce acestea dorm. Experții atrag atenția că aceste rețele sunt dificil de combătut din cauza utilizării criptării și a platformelor descentralizate. În același timp, presiunea asupra companiilor de tehnologie crește, fiind cerute măsuri mai stricte pentru detectarea și eliminarea conținutului ilegal. Fenomenul ridică semne de întrebare și asupra modului în care tehnologia poate fi folosită pentru a facilita infracțiuni grave, dar și asupra capacității autorităților de a interveni rapid în astfel de cazuri.

Un semnal de alarmă pentru siguranța în mediul digital

Investigația subliniază că riscurile nu provin doar din spații publice sau din interacțiuni cu necunoscuți, ci și din mediul apropiat. Ele sunt amplificate de accesul la tehnologie și comunități online care normalizează comportamente ilegale. Autoritățile și organizațiile internaționale cer consolidarea cooperării între state, platforme digitale și instituții de aplicare a legii pentru a preveni și combate astfel de rețele.