Coaliția din Germania promite reforme rapide, pe fondul ascensiunii AfD și al presiunilor asupra guvernului

Membri de rang înalt ai coaliției de guvernare din Germania s-au angajat să implementeze rapid reformele, potrivit unui mesaj adresat parlamentarilor și consultat joi de Reuters.

În acest moment, guvernul german are cote de popularitate foarte scăzute, iar partidul de extremă dreapta AfD este în ascensiune.

„Coaliția a convenit că creșterea economică, locurile de muncă sigure și coeziunea socială se vor afla în centrul agendei”, se arată în mesajul semnat de liderii grupurilor parlamentare ale blocului conservator și ai social-democraților de centru-stânga.

Oficiali de rang înalt ai coaliției, printre care cancelarul Friedrich Merz și ministrul de Finanțe Lars Klingbeil, au discutat despre politicile guvernului la Cancelarie, miercuri seara.

Reuniunea s-a desfășurat într-o „atmosferă bună și constructivă”, potrivit mesajului transmis parlamentarilor.

Noua demonstrație de unitate are loc în contextul în care coaliția se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza ascensiunii AfD.

Rezultatele bune obținute de partidul de extremă dreapta la recentele alegeri regionale au dus la creșterea îngrijorărilor partidelor tradiționale, formând tensiuni în cadrul alianței de guvernare.

„Suntem conștienți că democrația noastră trece printr-un test istoric în aceste vremuri”, se mai precizează în mesaj.

Totodată, sistemul german de protecție socială este supus unor presiuni tot mai mari din cauza îmbătrânirii populației și a creșterii costurilor pentru sănătate și îngrijirea persoanelor vârstnice.

Guvernul german trebuie, de asemenea, să găsească resurse financiare pentru a susține investițiile tot mai mari în apărare și infrastructură.