Colesterolul și tensiunea arterială pot fi „ucigași tăcuți”. Comisia Europeană propune programe gratuite de screening

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în UE, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese pe an și generând costuri economice de peste 282 de miliarde de euro. Comisia afirmă că până la 80 % din cazuri pot fi prevenite prin combaterea factorilor de risc, printre care hipertensiunea, obezitatea și colesterolul ridicat, potrivit Euronews.
„O mare majoritate a bolilor cardiovasculare premature ar putea fi evitate dacă am identifica riscurile mai devreme și dacă am acționa mai devreme”, a declarat, luni, comisarul pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, în cadrul unei conferințe de presă.
Screeningul este esențial pentru depistarea la timp a bolilor.
Potrivit Comisiei, mai puțin de jumătate dintre țările UE dispun în prezent de programe de screening cardiovascular, existând diferențe semnificative în ceea ce privește modul în care ele funcționează.
Propunerea face parte din Planul „Safe Hearts” al Comisiei, prezentat în decembrie 2025, care vizează reducerea cu 25 % a deceselor cardiovasculare premature până în 2035. Planul prevede un acces mai larg la screening, măsuri specifice pentru grupurile vulnerabile și o utilizare mai intensă a instrumentelor digitale și a inteligenței artificiale, sub supravegherea umană.
În cadrul Săptămânii de screening a UE, organizațiile din domeniul sănătății au organizat controale gratuite și accesibile tuturor cetățenilor din Europa.
„Sperăm că această inițiativă va contribui la reducerea inegalităților”, a declarat Sophie Millar, manager de promovare a politicilor UE la Societatea Europeană de Cardiologie, pentru Euronews Health.
Glicemia este una dintre cele trei valori verificate, întrucât diabetul este adesea nedetectat. Federația Internațională de Diabet estimează că, în Europa, una din patru persoane care trăiesc cu diabet rămâne nediagnosticată.
Diabetul nu este doar o boală în sine, ci și un factor de risc pentru multe alte afecțiuni, iar luarea la timp a măsurilor necesare este esențială.
„Diabetul este una dintre principalele cauze ale multor alte boli netransmisibile, precum bolile cardiovasculare, cancerul și bolile renale”, a declarat Maxence Prizzi, coordonator pentru politici și advocacy la nivelul UE în cadrul Federației Internaționale de Diabet – Europa.
„Prevenția primară începe cu simple controale medicale. Totul începe cu cunoașterea datelor și a valorilor tale de sănătate, iar acest lucru poate salva vieți”, a adăugat Prizzi.
Controlul periodic este important și în rândul persoanelor sănătoase, chiar dacă nu există semne care să indice o problemă.
„La o anumită vârstă, fiecare trebuie să-și cunoască valorile glicemice, lipidice și ale colesterolului pentru a ști dacă se încadrează în limite normale sau nu”, a declarat Grace Bayams, una dintre asistentele medicale care au efectuat testele la Bruxelles.
În funcție de rezultate, a adăugat ea, medicii pot recomanda diferite regimuri și tratamente pentru a menține pacienții la niveluri normale.
„Cred că este foarte important să sensibilizăm oamenii, astfel încât aceștia să știe că pot face anumite lucruri pentru a contribui la prevenirea bolilor și că pot duce o viață mai sănătoasă și mai fericită”, a declarat Jack Smith, medic.