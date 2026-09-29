Colesterolul și tensiunea arterială pot fi „ucigași tăcuți”. Comisia Europeană propune programe gratuite de screening

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în UE, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese pe an și generând costuri economice de peste 282 de miliarde de euro. Comisia afirmă că până la 80 % din cazuri pot fi prevenite prin combaterea factorilor de risc, printre care hipertensiunea, obezitatea și colesterolul ridicat, potrivit Euronews.

„O mare majoritate a bolilor cardiovasculare premature ar putea fi evitate dacă am identifica riscurile mai devreme și dacă am acționa mai devreme”, a declarat, luni, comisarul pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, în cadrul unei conferințe de presă.

Screeningul este esențial pentru depistarea la timp a bolilor.