Coliziune între două elicoptere în New Jersey. O persoană a murit, o alta este rănită

O persoană a murit și alta este rănită grav după ce două elicoptere s-au prăbușit duminică, în Hammonton, New Jersey, în urma unei coliziuni în aer.

Potrivit Associated Press, poliția a primit apeluri în cursul dimineții de duminică în legătură cu un „accident aviatic între două elicoptere”, ambele aeronave prăbușindu-se. În urma impactului, unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări, potrivit unui purtător de cuvânt al administrației municipale din Hammonton.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a descris accidentul ca fiind o coliziune în aer între un elicopter Enstrom F-28A și un elicopter Enstrom 280C deasupra aeroportului municipal Hammonton. La bordul fiecărei aeronave se aflau doar piloții.

Videoclipurile de la fața locului, care au ajuns pe rețelele sociale, surprind un elicopter care se învârtea rapid spre sol, în urma coliziunii.

FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor au fost notificate și vor investiga accidentul.