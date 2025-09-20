Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană monitorizează criza de pe aeroporturi provocată de atacul cibernetic

Comisia Europeană monitorizează criza de pe aeroporturi provocată de atacul cibernetic

Comisia Europeană a anunțat sâmbătă că monitorizează îndeaproape atacul cibernetic care a afectat sistemele de check-in și îmbarcare ale mai multor companii aeriene, provocând întârzieri și anulări de zboruri pe aeroporturi din Europa.
Comisia Europeană monitorizează criza de pe aeroporturi provocată de atacul cibernetic
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
20 sept. 2025, 23:17, Știri externe

Potrivit instituției, siguranța zborurilor și controlul traficului aerian nu au fost afectate.

„Comisia lucrează împreună cu EUROCONTROL, ENISA, aeroporturi și companii aeriene pentru restabilirea operațiunilor și sprijinirea pasagerilor”, a declarat un purtător de cuvânt, potrivit Sky News.

Perturbările au fost generate de o problemă la platforma MUSE, utilizată pe scară largă pentru gestionarea check-in-ului și predarea bagajelor. Aeroporturile afectate, printre care Bruxelles, Heathrow și Berlin Brandenburg, au fost nevoite să recurgă la proceduri manuale, iar unele zboruri au fost anulate pentru a gestiona aglomerația.

Deocamdată, autoritățile europene nu au identificat semne ale unui atac extins.