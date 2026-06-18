Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană și OCDE prezintă „Cadrul de alfabetizare în domeniul IA”, un ghid pentru predarea inteligenței artificiale în școli

Comisia Europeană și OCDE prezintă „Cadrul de alfabetizare în domeniul IA”, un ghid pentru predarea inteligenței artificiale în școli

Comisia Europeană și OCDE au lansat un ghid pentru școli care îi ajută pe elevi să înțeleagă și să folosească responsabil inteligența artificială.
Comisia Europeană și OCDE prezintă „Cadrul de alfabetizare în domeniul IA”, un ghid pentru predarea inteligenței artificiale în școli
Maria Nițu
18 iun. 2026, 15:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au prezentat joi un nou „Cadru de alfabetizare în domeniul IA”, destinat învățământului primar și secundar.

Potrivit unui comunicat de presă, scopul acestui proiect este de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă și să folosească inteligența artificială în mod responsabil și etic.

Cadrul le oferă profesorilor, liderilor din sectorul educațional și factorilor de decizie politică din domeniul educației o bază comună privind competențele de care au nevoie elevii pentru a înțelege tehnologiile bazate pe inteligență artificială.

Totodată, acesta include recomandări și exemple de activități care pot fi aplicate la clasă. Ghidul este structurat în jurul a patru domenii principale: interacțiunea cu IA, crearea cu IA, gestionarea cu IA și modelarea cu IA.

Potrivit Comisiei Europene, inițiativa susține obiectivul Uniunii Europene de a oferi o educație digitală modernă, incluzivă și pregătită pentru provocările viitorului.

De asemenea, viitorul pachet privind educația, care va fi prezentat în acest an în cadrul uniunii competențelor, va contribui la adaptarea sistemelor de învățământ la transformările digitale și legată de inteligența artificială.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul CodeAI și al unor experți internaționali.

„Alfabetizarea în domeniul IA este o competență fundamentală pentru tinerii noștri. Înțelegerea și utilizarea responsabilă a IA sunt esențiale pentru competitivitatea Europei, precum și pentru protejarea democrației și a coeziunii noastre sociale, iar acestea încep în sălile noastre de clasă. Odată cu lansarea acestui cadru, facem un pas important pentru a sprijini alfabetizarea în domeniul IA în întreaga Europă.”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Mai multe informații despre noul cadru pot fi consultate pe site-ul dedicat alfabetizării în domeniul inteligenței artificiale și pe pagina de evenimente a Centrului european pentru educație digitală.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da