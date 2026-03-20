Comisia Europeană: Țările UE pot reduce taxele pe electricitate și pot subvenționa prețurile, ca să atenueze șocul creșterilor, generat de războiul din Iran

Comisia Europeană va propune țărilor UE să reducă impozitele pe energie electrică și să subvenționeze prețurile, ca măsură rapidă de atenuare a șocului provocat de creșterea prețurilor la energie, cauzat de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Diana Nunuț
20 mart. 2026, 10:15, Economic

Europa este dependentă de importurile de energie și, în contextul în care Strâmtoarea Ormuz fost închisă, continentul a rămas expus la o creștere vertiginoasă a prețurilor.

20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate trece în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, într-o conferință de presă la finalul summitului Consiliului European la Bruxelles, că statele UE pot recurge la ajutoare de stat pentru a atenua creșterea prețurilor la energie. Ea a completat, totodată, că executivul UE va propune reducerea impozitelor pe energie electrică.

„În unele cazuri, energia electrică este impozitată mult mai mult decât gazul, uneori chiar de până la 15 ori mai mult, iar acest lucru nu este acceptabil. Prin urmare, vom propune reducerea cotelor de impozitare pentru energia electrică și ne vom asigura că aceasta este impozitată mai puțin decât combustibilii fosili”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

„Pe măsură ce conflictul continuă, prețurile la energie continuă să fluctueze. Prin urmare, pentru a minimiza impactul, trebuie să luăm măsuri. Logica este consemnată în planul pe care l-am prezentat astăzi. Avem măsuri de ajutor imediat acolo unde este posibil. Avem schimbări structurale acolo unde este necesar. (…) Statele membre pot deja să utilizeze măsuri de ajutor de stat pentru a compensa creșterile costurilor sursei de energie. Și vom flexibiliza și mai mult ajutorul de stat în acest scop”, a completat Ursula von der Leyen.

În ultimele zile, prețul țițeiului a înregistrat creșteri și s-a menținut la peste 100 de dolari barilul, în contextul atacurilor asupra instalațiilor energetice din regiune.

Nicușor Dan: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”

Joi, președintele Nicușor Dan a anunțat la Bruxelles că, într-o săptămână, statul român va interveni pe piața de energie pentru a stabiliza prețurile, după creșterea acestora generată de criza din Golf.

„Au avut loc discuții la Guvern, între Guvern și piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, o săptămână, un set de măsuri. O să vedeți măsurile când vor fi adoptate, dar va fi o acțiune din partea statului român”, a spus președintele Nicușor Dan.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Ingineriile financiare din spatele televiziunii care îl promovează pe Călin Georgescu. Cum a reușit Realitatea să fenteze statul vreme de 25 de ani
Libertatea
2 zodii care vor transforma în aur TOT ce vor atinge în următorii 3 ani, potrivit experților în astrologie
CSID
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor