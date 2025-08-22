Companiile United şi Delta, date în judecată: au vândut locuri la „fereastră” fără fereastră

O firmă de avocatură din New York a intentat procesele sub forma unor acţiuni colective în numele tuturor pasagerilor care susţin că nu ar fi ales sau plătit mai mult pentru locurile rezervate dacă ar fi ştiut că acestea nu includ geam.

„Am primit o mulţime de solicitări din partea pasagerilor care se simt lezaţi de această practică şi care doresc să se alăture proceselor”, a declarat firma Greenbaum Olbrantz într-un comunicat. „Este normal ca oamenii să fie supăraţi. Majoritatea americanilor zboară cu una dintre aceste companii aeriene la un moment dat şi o mare parte dintre ei doresc sau au nevoie de un loc la fereastră şi plătesc bani buni pentru acest privilegiu.”

Atât Delta, cât şi United au refuzat să comenteze, invocând litigiile pendinte.

Procesul împotriva Delta Air Lines afirmă că, atunci când Nicholas Meyer, rezident în New York, a ajuns la rândul nr. 23 pentru un zbor către California la începutul acestei luni, a descoperit că locul pe care l-a cumpărat era lângă un perete gol.

În niciun moment din procesul de selectare a locurilor, Delta nu l-a avertizat că 23F era un loc la fereastră fără fereastră, potrivit lui Meyer, unul dintre principalii reclamanţi.

Alaska Airlines şi American Airlines vând, de asemenea, astfel de locuri, dar dezvăluie informaţia atunci când clienţii îşi aleg locurile, afirmă procesele.

Procesele susţin că United şi Delta erau de mult timp la curent cu plângerile consumatorilor postate pe reţelele sociale cu privire la locurile fără geamuri, dar au continuat să perceapă taxe suplimentare pentru locurile la geam fără geamuri.

Procesul intentat companiei Delta include capturi de ecran ale unora dintre aceste reclamaţii.

„Harta locurilor nu ar trebui să ia în considerare acest bonus şi nici să le numească locuri la geam… De fapt, spaţiul pentru picioare este MAI MIC şi nu există avantaje”, a scris un client Delta într-o postare pe Reddit.

Acţiunile colective propuse solicită despăgubiri de milioane de dolari de la fiecare companie aeriană.