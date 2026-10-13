Confuzie totală privind armistițiul din Ucraina. Trump dă vina pe ucraineni în timp ce rușii continuă atacurile

Președintele Donald Trump a vorbit cu jurnaliștii americani înainte de a pleca spre un eveniment electoral. El a fost întrebat dacă știe că Rusia a încălcat regimul de încetare a focului și a atacat Ucraina în timpul nopții.

„Nu sunt sigur de asta. Vom vedea ce se întâmplă”, a răspuns Donald Trump, potrivit imaginilor publicate în mediul online.

Reporterii i-au pus de mai multe ori aceeași întrebare: de ce Putin continuă să atace Ucraina, în ciuda ridicării sancțiunilor. Trump a spus că, probabil, și Kievul a încălcat armistițiul și că situația nu este atât de simplă.

Un jurnalist i-a spus președintelui că deși acesta susține că Rusia și Ucraina au fost de acord cu încetarea focului, ambele părți spun că nu s-a convenit nimic.

„Au fost de acord. Știți de ce? Pentru că eu am spus: Vă veți conforma. Asta se întâmplă”, a răspuns Donald Trump.

De asemenea, Trump a declarat că acordul său cu Rusia privind combustibilul nu este, de fapt, o înțelegere pentru SUA, ci pentru întreaga lume.

Ucrainenii spun că rușii nu respectă acordul anunțat de ruși și continuă atacurile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, până în prezent, „nu există niciun indiciu că Rusia respectă” armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump. La doar câteva ore după anunțul lui Trump, Zelenski a spus că Rusia a atacat o centrală electrică din estul Ucrainei.

Totodată, Volodimir Zelenski a susținut că progresele privind armistițiul energetic depind de disponibilitatea Casei Albe de a exercita presiuni suplimentare asupra Moscovei. Până luni după-amiază, forțele ruse atacaseră alte șase instalații energetice din țară. Ucraina se confruntă deja cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică în urma intensificării atacurilor rusești.

Atacurile ucrainenilor și amenințările americanilor

Atacurile Ucrainei vizează în principal infrastructura petrolieră și de gaze a Rusiei, în încercarea de a reduce veniturile folosite de Moscova pentru finanțarea războiului. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, atacurile au dus activitatea de rafinare a petrolului din Rusia la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani și au redus producția de motorină cu 30% în 2026.

Un oficial european și unul ucrainean au declarat pentru CBS News că administrația Trump ar fi amenințat cu suspendarea schimbului de informații și cu blocarea achizițiilor de armament american de către aliații europeni pentru Ucraina, prin programul PURL. Asta dacă Ucraina nu oprește atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia.

Potrivit oficialului ucrainean, Kievul tratează aceste amenințări cu maximă seriozitate, deoarece informațiile furnizate de SUA permit identificarea locurilor și momentelor în care Rusia lansează rachete balistice. De asemenea, programul PURL reprezintă singura modalitate prin care Ucraina poate achiziționa rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, deja insuficiente.