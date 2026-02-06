Consiliul UE cere susținerea totală a Tribunalului Special pentru Ucraina: Când există agresiune, trebuie să existe răspundere

Într-un interviu acordat Euronews, Berset a făcut un apel către statele membre pentru a susține financiar și politic Tribunalul Special destinat judecării crimelor de agresiune. Acest apel vine într-un moment critic, pe fondul retragerii Statelor Unite din mai multe instituții internaționale și al negocierilor de pace conduse de Washington, fapt care transferă o presiune sporită asupra Europei de a prelua inițiativa.

Un mecanism pentru agresiunea Rusiei

Tribunalul Special a fost înființat în urma unui acord între Consiliul Europei și Ucraina. Scopul acestuia este judecarea responsabililor invaziei pe scară largă, inclusiv a celor mai înalți oficiali de la Kremlin. Berset a afirmat că „justiția nu poate fi amânată la nesfârșit din rațiuni politice”. El a subliniat că agresiunea trebuie să atragă responsabilitate, iar distrugerea și suferința necesită răspundere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus ca sediul tribunalului să fie stabilit la Haga, un centru tradițional al justiției internaționale. Această instanță este concepută să acopere un vid juridic, deoarece Curtea Penală Internațională nu are competența de a judeca direct crima de agresiune în acest context specific.

Funcționarea tribunalului este estimată la aproximativ 75 de milioane de euro anual. Până în prezent, Uniunea Europeană a contribuit cu 10 milioane de euro, însă alte angajamente financiare întârzie să apară. Berset a explicat că Consiliul Europei nu poate susține singur un proiect de o asemenea anvergură. A indicat necesitatea unui sprijin bugetar clar din partea statelor membre.

Pe lângă tribunal, au fost create și un Registru al Daunelor pentru documentarea crimelor de război și o Comisie de Compensații pentru evaluarea cererilor victimelor.

Fără justiție, pacea rămâne fragilă

Un punct sensibil al discuțiilor îl reprezintă includerea responsabilității penale în eventualele acorduri de pace. Berset a criticat un plan inițial susținut de SUA, care prevedea o amnistie generală, considerând-o inacceptabilă pentru Europa și Ucraina. Ca răspuns, Franța, Germania și Regatul Unit au elaborat o contrapropunere care exclude impunitatea și reafirmă necesitatea răspunderii penale.

În încheiere, Berset a insistat că sprijinul pentru Ucraina trebuie legat de valorile statului de drept. „Fără justiție, pacea rămâne fragilă”, a conchis el, avertizând că o pace fără răspundere va fi în mod inevitabil instabilă și nedreaptă.