Semnarea acordului juridic și alocarea primelor fonduri permit începerea activității tribunalului care va judeca liderii Rusiei responsabili pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.
UE finanțează pentru prima dată tribunalul care va judeca agresiunea Rusiei
Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene
Maria Miron
23 ian. 2026, 10:51, Știri externe

Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru susținerea unui Tribunal Special însărcinat cu judecarea crimei de agresiune, adică a deciziei politice și militare prin care Rusia a declanșat invazia împotriva Ucrainei.

Demersul a fost anunțat de Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene și Înalt Reprezentant pentru politică externă, într-o postare publicată joi seara pe platforma X.

UE: liderii Rusiei trebuie trași la răspundere

„Astăzi, UE a oferit primele 10 milioane de euro pentru un nou Tribunal Special, menit să îi judece pe liderii ruși pentru rolul lor în războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei”, a transmis Kallas.

Oficialul european a subliniat că responsabilitatea pentru declanșarea războiului aparține conducerii de la Moscova și că aceasta trebuie să fie asumată în fața justiției internaționale. „Liderii Rusiei sunt responsabili pentru acest război și trebuie trași la răspundere. Nu poate exista impunitate”, a scris Kallas.

Tribunalul poate funcționa fără cooperarea Rusiei

Fondurile reprezintă contribuția financiară inițială a Uniunii Europene pentru tribunalul înființat sub egida Consiliului Europei. Cele două părți au convenit asupra acordului juridic formal necesar înființării instanței, în iunie 2025. Contractul care permite tribunalului să își înceapă efectiv activitatea a fost semnat de Kaja Kallas, în numele Uniunii Europene, și de Alain Berset, în calitate de secretar general al Consiliul Europei.

În prezent, Curtea Penală Internațională poate investiga crime de război și crime împotriva umanității comise în Ucraina, însă nu poate judeca liderii Rusiei pentru crima de agresiune, întrucât Rusia nu îi recunoaște competența.
Chiar dacă Federația Rusă nu recunoaște nici dreptul acestui tribunal nou creat de a-i judeca liderii, instanța poate funcționa și poate judeca dosarele fără cooperarea Moscovei.

Uniunea Europeană a făcut joi primul pas practic pentru funcționarea tribunalului, oferindu-i baza financiară și legală necesară pentru a începe anchetele.

Inițiativa privind crearea aceste instanțe este discutată încă de la începutul invaziei ruse.

