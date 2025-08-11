Consumatorii americani vor plăti prețul tarifelor lui Trump

Tarifele comerciale impuse de Donald Trump vor fi tot mai mult suportate de consumatorii americani, ducând la creșterea inflației și plasând Rezerva Federală (Fed) într-o poziție dificilă privind dobânzile, avertizează un raport al Goldman Sachs Group Inc., gigantul financiar cu sediul la New York.

Pe măsură ce prețurile urcă, Fed ar trebui să fie prudentă cu reducerile de dobândă pentru a nu alimenta inflația, însă încetinirea economiei și presiunea piețelor ar împinge banca centrală să relaxeze politica monetară. Cu o inflație ridicată, relaxarea ar agrava situația și ar duce la creșteri și mai mari ale prețurilor.

„Consumatorii din SUA au suportat până în iunie aproximativ 22% din costurile tarifelor, dar ponderea lor va crește la 67% dacă noile tarife urmează tiparul anilor anteriori”, au menționat economiștii Goldman Sachs, citați de Bloomberg.

Companiile mută povara asupra clienților

Potrivit băncii americane, până acum companiile din SUA au absorbit 64% din impactul tarifelor, însă acest procent ar putea scădea sub 10% pe măsură ce firmele vor transfera costurile către clienți.

Până în decembrie, prețurile de consum, măsurate prin indicele core PCE, un indicator important folosit de banca centrală a SUA, vor crește cu 3,2% față de aceeași lună din anul precedent, estimează Jan Hatzius, șeful Goldman Sachs. În iunie, ritmul era de 2,8%. Fără influența tarifelor impuse de Trump, această creștere ar fi de aproximativ 2,4%, adică mai moderată. Pentru a arăta mai clar tendința reală a inflației, indicele exclude prețurile foarte volatile, cum ar fi cele ale alimentelor și energiei.

Inflația ar putea bloca reducerea dobânzilor

În prezent, piețele consideră că există peste 80% șanse ca Fed să facă o primă reducere a acestei dobânzi în septembrie. Totuși, posibilitatea unor scăderi suplimentare în lunile următoare este incertă, pentru că tarifele impuse de Donald Trump ar putea ridica inflația, iar acest lucru ar descuraja banca centrală să continue să reducă dobânzile.

„O creștere unică a prețului anumitor bunuri nu este inflație în sensul în care o bancă centrală ar trebui să își facă griji”, consideră analistul american Oren Cass, de la American Compass.

Dar „efectele tarifelor sunt deja vizibile și se vor accentua, afectând atât consumatorii, cât și exportatorii străini, care au absorbit deja 14% din costuri până în iunie”, argumentează Goldman Sachs.