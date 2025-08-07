Noile tarife istorice impuse de administrația Trump sunt deja în vigoare

Noile politici comerciale istorice vin după luni de încercări eșuate ale lui Trump de a introduce așa-numitele tarife „reciproce” și după nenumărate negocieri comerciale bilaterale, dintre care doar câteva au dus la acorduri care au împiedicat introducerea unor tarife și mai mari.

Trump și consilierii săi economici au sărbătorit tarifele considerabil mai mari care au intrat deja în vigoare, remarcând că acestea au generat venituri fiscale de peste 100 de miliarde de dolari fără a duce la o inflație catastrofală sau la o recesiune, așa cum se temeau unii economiști.

Președintele merge mai departe cu noi tarife semnificativ mai agresive, despre care economiștii se tem că ar putea agrava problemele economice în curs de dezvoltare, inclusiv creșterea inflației și încetinirea creșterii locurilor de muncă, care abia acum devin mai evidente.

Tarifele variază de la o țară la alta

Până joi, practic toate mărfurile din fiecare țară erau supuse unui tarif minim de 10%. Acum, tarifele variază substanțial de la o țară la alta.

Cele mai mari rate impuse sunt pentru mărfurile provenite din Brazilia (50%), Laos (40%), Myanmar (40%), Elveția (39%), Irak (35%) și Serbia (35%).

Alte 21 de țări se confruntă, de asemenea, cu taxe mai mari de 15%. Printre acestea se numără mai multe țări de care SUA depinde în mare măsură pentru o varietate de mărfuri, precum Vietnam (20%), India (25%), Taiwan (20%) și Thailanda (19%).

Mărfurile din India ar putea fi, de asemenea, supuse unui tarif suplimentar de 25% pe lângă acesta, din cauza unui ordin executiv semnat miercuri de Trump, care urmărește să penalizeze India pentru achiziționarea de petrol din Rusia. Acest al doilea tarif urmează să intre în vigoare pe 27 august.

Mărfurile din UE, supuse unor tarife de 15%

Mărfurile din 39 de țări, precum și cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, sunt supuse unor tarife de 15%, potrivit unei liste publicate săptămâna trecută de Casa Albă.

În afară de Canada și Mexic, toate celelalte țări din care SUA importă mărfuri vor continua să se confrunte cu un tarif minim de 10%, cu câteva excepții.

Mărfurile din Mexic și Canada sunt scutite de tarife dacă sunt conforme cu acordul de liber schimb dintre SUA, Mexic și Canada. În caz contrar, mărfurile din Mexic sunt supuse unor tarife de 25%, iar mărfurile din Canada sunt supuse unor tarife de 35%, în creștere față de 25% anterior.

În majoritatea cazurilor, nu sunt chiar acorduri comerciale, ci mai degrabă schițe ale unor acorduri care ar putea dura luni sau chiar ani pentru a fi finalizate — presupunând că nu dispar.

În ultimele cinci luni, Trump a anunțat opt acorduri comerciale. Dintre acestea, doar două – cu Regatul Unit și China – au fost formalizate. Acordul cu China, care a redus semnificativ tarifele vamale impuse de ambele țări asupra mărfurilor celeilalte, expiră pe 12 august. Dacă ambele țări nu iau măsuri, tarifele ar putea crește din nou.

Achiziția de mai multe produse americane și investiții în întreprinderile din SUA, parte a acordurilor

Majoritatea acordurilor anunțate de Trump implică angajamentul partenerilor comerciali de a achiziționa mai multe produse americane, precum petrol, automobile, avioane Boeing, echipamente de apărare și produse agricole. Acestea implică, de asemenea, investiții în valoare de sute de miliarde de dolari în întreprinderile americane.

Nu este însă clar dacă Statele Unite și alți parteneri comerciali implicați în acorduri sunt de acord cu multe dintre condițiile propuse. De exemplu, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba și negociatorul comercial principal al Japoniei, Ryosei Akazawa, au declarat recent că multe detalii importante sunt încă în curs de negociere și prezintă o versiune foarte diferită de cea a lui Trump, care a afirmat la începutul săptămânii că țara sa a acceptat să cumpere autovehicule Ford F-150.

Excepția de la noile tarife vamale

O excepție notabilă o constituie smartphone-urile, care nu sunt supuse niciuneia dintre noile taxe. În plus, mărfurile pentru care Trump a impus tarife sectoriale separate sau a dispus investigații care ar putea duce la creșterea tarifelor nu vor fi supuse tarifelor „reciproce” specifice fiecărei țări.

Pentru moment, asta înseamnă că produsele farmaceutice, de exemplu, ar putea fi importate din țări fără taxe vamale. Cu toate acestea, Trump avertizează că acestea ar putea fi supuse în curând unor tarife semnificativ mai mari.

UE a încercat să prevină aceste tarife prin negocierea unei taxe de 15% asupra exporturilor de produse farmaceutice către SUA, ca parte a acordului anunțat cu Trump. Alte țări implicate în acorduri comerciale beneficiază, de asemenea, de tarife mai favorabile pentru anumite tarife sectoriale.

Există, de asemenea, o excepție parțială pentru anumite bunuri fabricate în străinătate, în cazul cărora cel puțin 20% din valoarea lor provine din materiale și forță de muncă americane.

Trump nu se oprește aici

Când intră în vigoare aceste tarife? Tehnic vorbind, ele sunt deja în vigoare, dar există o rezervă. Ordinul executiv semnat de Trump săptămâna trecută prevede, în esență, că majoritatea mărfurilor care au fost încărcate pe nave și se aflau în tranzit către SUA înainte de ora 12:01 joi dimineața vor fi supuse tarifelor anterioare până pe 5 octombrie.

Pe lângă tarifele pentru produsele farmaceutice, Trump a amenințat că va impune tarife generale pentru semiconductori și cherestea. De exemplu, miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la Biroul Oval, Trump a declarat că va impune în curând un tarif de 100% pentru cipuri și semiconductori, deși nu a precizat un calendar. Și, deși tarifele pe care Trump tocmai le-a adoptat ar putea fi în cele din urmă declarate ilegale, în așteptarea unei contestații judiciare în curs, președintele are la dispoziție numeroase pârghii pe care le poate acționa pentru a-și continua agenda de creștere a tarifelor.