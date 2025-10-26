Copii răniți în atacurile rusești asupra Kievului

Două clădiri rezidențiale înalte au fost lovite în atacuri, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, fără a specifica dacă au fost lovite direct sau ca urmare a căderii de resturi.

„Toată lumea primește asistență medicală, unii au fost spitalizați”, a declarat administrația militară din Kiev într-o postare pe Telegram.

Între timp, apărarea aeriană rusă a distrus o dronă care se îndrepta spre Moscova, potrivit primarului orașului, Serghei Sobianin.

Atacurile au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin doar dacă va ști că „vom ajunge la un acord”, la câteva zile după ce planurile pentru o întâlnire între cei doi la Budapesta au eșuat.