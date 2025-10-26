Prima pagină » Știri externe » Copii răniți în atacurile rusești asupra Kievului

Copii răniți în atacurile rusești asupra Kievului

Patru copii se numără printre cele 14 persoane rănite în urma unui atac aerian rus asupra capitalei Kiev, au declarat oficialii ucraineni, citați de BBC.
Copii răniți în atacurile rusești asupra Kievului
Cosmin Pirv
26 oct. 2025, 07:45, Social

Două clădiri rezidențiale înalte au fost lovite în atacuri, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, fără a specifica dacă au fost lovite direct sau ca urmare a căderii de resturi.

„Toată lumea primește asistență medicală, unii au fost spitalizați”, a declarat administrația militară din Kiev într-o postare pe Telegram.

Între timp, apărarea aeriană rusă a distrus o dronă care se îndrepta spre Moscova, potrivit primarului orașului, Serghei Sobianin.

Atacurile au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin doar dacă va ști că „vom ajunge la un acord”, la câteva zile după ce planurile pentru o întâlnire între cei doi la Budapesta au eșuat.