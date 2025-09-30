Prima pagină » Știri externe » Copilă de doi ani, desemnată zeiță vie în Nepal. Ea va fi venerată de hinduși și de budiști

O copilă în vârstă de doi ani a fost desemnată zeiță vie în Nepal. Ceremonia a avut loc marți, în timpul celui mai important festival hindus din țară. Noua zeiță va fi venerată atât de hinduși, cât și de budiști.
Copilă de doi ani, desemnată zeiță vie în Nepal. Ea va fi venerată de hinduși și de budiști
Sursa: Hepta
Petru Mazilu
30 sept. 2025, 13:41, Știri externe

Aryatara Shakya, o fată de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă drept noua Kumari, „zeița virgină” a Nepalului, într-o ceremonie desfășurată marți, în timpul festivalului Dashain, potrivit AP.

Fata a fost dusă de familia sa de la casa lor din Kathmandu la palatul templului, care va fi locuința ei pentru următorii ani. Noua Kumari va fi venerată de credincioși, care o vor atinge pe picioare și îi vor cere binecuvântări în timpul ceremoniilor religioase.

Conform tradiției, zeițele Kumari sunt selectate atunci când au între 2 și 4 ani. Zeițele redevin simple muritoare la atingerea pubertății și atunci este aleasă o nouă copilă. Fetele selectate trebuie să aibă trăsături frumoase și să fie curajoase. Ele duc o viață izolată, cu puțini colegi de joacă și ies în public doar la festivaluri și ceremonii religioase.

De aceea, fostele Kumari se pot confrunta cu dificultăți în adaptarea la viața normală și în relațiile personale. În ultimii ani, s-au făcut schimbări: fetele primesc educație prin tutori privați, pot avea televizor și după revenirea la viața normală primesc o pensie lunară de la guvern.