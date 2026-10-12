Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice. Este a patra testare într-o lună

Rachetele au fost lansate în jurul orei locale 9:20 (00:20 GMT), dintr-o zonă din apropierea capitalei Phenian, și păreau să fie de tipuri diferite. Unul dintre tipurile de rachete a parcurs o distanță de peste 900 de kilometri, potrivit Statului Major Interarme al Coreei de Sud.

Anterior, Paza de Coastă a Japoniei anunțase că Phenianul a lansat două proiectile neidentificate, despre care se crede că erau rachete balistice. Autoritățile japoneze au precizat că ambele păreau să fi căzut deja.

Biroul pentru Securitate Națională din Coreea de Sud a convocat o reuniune de urgență și a condamnat lansările, pe care le-a calificat drept încălcări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU. Autoritățile de la Seul au cerut Phenianului să oprească imediat astfel de acțiuni.

Coreea de Nord se află sub sancțiunile ONU din 2006, măsuri menite să limiteze dezvoltarea programelor sale de arme nucleare și rachete balistice, potrivit TVP World.

Coreea de Nord intensifică testele cu rachete după demonstrația militară a Seulului

Noile lansări au loc într-o perioadă în care tensiunile dintre cele două Corei s-au accentuat, pe fondul testelor militare efectuate de ambele state.

Săptămâna trecută, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a asistat la primul test de lansare a unei rachete hipersonice realizat de țara sa. Evenimentul a reprezentat o demonstrație publică neobișnuită a capacităților militare sud-coreene, la care a participat șeful statului.

Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme sud-coreean a declarat că lansările de luni par să reprezinte o demonstrație de forță ca răspuns la testarea cu succes a rachetei hipersonice de către Seul, dar și o modalitate prin care Phenianul își prezintă capacitățile militare.

Coreea de Nord a mai lansat o rachetă balistică pe 3 octombrie. La momentul respectiv, agenția de presă de stat KCNA a relatat că a fost testată o rachetă hipersonică, sub supravegherea liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Testele au avut loc și după un incident produs luna trecută la frontiera dintre cele două state, când explozia unei mine a rănit trei soldați sud-coreeni. Seulul a susținut că minele au fost amplasate de Coreea de Nord și a cerut scuze, însă Phenianul a respins acuzațiile și a acuzat, la rândul său, Coreea de Sud de provocări.

Coreea de Nord ar putea folosi testele cu rachete pentru a obține un avantaj în negocierile cu SUA

Phenianul a efectuat teste cu rachete în peste zece ocazii de la începutul anului, dintre care patru în ultima lună, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.

Frecvența neobișnuit de ridicată a lansărilor ar putea indica o încercare a Coreei de Nord de a-și consolida poziția înaintea unor eventuale discuții între Kim Jong Un și președintele american Donald Trump.

Song Seong-jong, profesor la Universitatea Daejeon din Seul și fost oficial al Ministerului sud-coreean al Apărării, a declarat că Phenianul încearcă să își sporească influența înaintea unei posibile întâlniri la nivel înalt.

„Cu siguranță, trebuie să își crească valoarea statutului înainte de a se întâlni cu Trump”, a afirmat acesta.

Eventualele discuții dintre liderul nord-coreean și președintele american ar putea avea loc într-un context regional marcat de intensificarea demonstrațiilor militare și de rivalitatea dintre Phenian și Seul.