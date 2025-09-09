Coreea de Sud va trimite un avion charter la Atlanta pentru a duce înapoi muncitorii reținuți în SUA

Coreea de Sud va trimite un avion charter la Atlanta, miercuri pentru a aduce înapoi muncitorii reținuți în timpul unui raid masiv împotriva imigranților, efectuat săptămâna trecută la o fabrică de baterii auto din statul american Georgia, a declarat marți un purtător de cuvânt al Korean Air.

Un avion Boeing 747-8i al companiei Korean Air, cu 368 de locuri, va zbura de la Incheon, Coreea de Sud, la Atlanta, potrivit purtătorului de cuvânt citat de Reuters

În timpul raidului anti-imigrație din SUA, aproximativ 300 de sud-coreeni s-au numărat printre cele 475 de persoane arestate la locul unui proiect de 4,3 miliarde de dolari al Hyundai Motor.