CPS refuză urmărirea penală asupra lui Andrew Tate în cazul acuzațiilor de violență sexuală

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a decis că „testul juridic” necesar pentru a continua o urmărire penală nu a fost îndeplinit, după o nouă analiză a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, scrie The Guardian.

Motivarea CPS privind respingerea acuzațiilor

Potrivit CPS, acuzațiile vizau presupuse fapte comise între 2013 și 2015, printre care se numără agresiuni sexuale, violență fizică, control coercitiv și amenințări cu pistolul. În urma revizuirii, instituția a concluzionat că nu există suficiente probe pentru a oferi „perspective realiste de condamnare”. Toate părțile implicate au fost informate, iar reclamanților li s-a oferit posibilitatea unei întâlniri pentru explicații detaliate.

Avocatul britanic al lui Andrew Tate, Andrew Ford, a salutat decizia, afirmând că „probe insuficiente” justifică închiderea cazului penal. El a adăugat că presiunea publică nu ar trebui să influențeze procesele legale și că „adevărul va ieși la iveală” în cadrul procedurilor civile. Cele patru femei au intentat un proces civil după ce, în 2019, poliția a închis ancheta fără punerea sub acuzare a lui Tate.

Acuzații separate rămân în curs în Marea Britanie

În paralel, Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt implicați într-un alt dosar penal în Regatul Unit. În luna mai, CPS a autorizat 21 de acuzații penale împotriva celor doi, inclusiv pentru viol, trafic de persoane, vătămare corporală și controlul prostituției în scopul obținerii de profit. Poliția din Bedfordshire a emis un mandat european de arestare, însă extrădarea a fost amânată până la finalizarea proceselor din România.