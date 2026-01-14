Criza din Iran. Numărul morților se apropie de 2600. Trump amenință cu intervenția

Potrivit organizației HRANA, cu sediul în SUA, au fost verificate 2403 decese în rândul protestatarilor și 147 în rândul persoanelor afiliate guvernului. Un oficial iranian a confirmat anterior pentru Reuters un bilanț de aproximativ 2000 de morți.

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie, pe fondul inflației galopante, și s-au transformat rapid într-una dintre cele mai mari provocări pentru regim, de la Revoluția Islamică din 1979. Autoritățile iraniene au raportat până în prezent 18.137 de arestări.

Amenințările lui Donald Trump privind intervenția SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că ia în calcul „măsuri foarte dure” dacă Iranul va continua represiunea și va executa protestatari.

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a declarat: „Dacă îi spânzură, veți vedea unele lucruri”, fără a oferi detalii. El i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și a afirmat că „ajutorul este pe drum”.

Potrivit unor surse israeliene citate de Reuters, Trump ar fi decis deja să intervină, însă amploarea și momentul intervenției SUA în criza din Iran rămân neclare. Cabinetul de securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost informat despre posibilitatea prăbușirii regimului de la Teheran.

Intensificarea contactelor diplomatice regionale

În paralel, Iranul a intensificat contactele diplomatice cu aliați ai SUA din regiune. Presa de stat iraniană a relatat că Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate, a discutat cu ministrul de externe al Qatarului, iar Abbas Araqchi a vorbit cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite și Turcia. Teheranul transmite că este hotărât să-și apere suveranitatea împotriva oricărei interferențe străine.

În același timp, autoritățile iraniene acuză Statele Unite și Israelul că instigă la tulburări și pun violențele pe seama „teroriștilor” care ar fi atacat forțele de securitate și proprietatea publică.

Represiunea și reacția comunității internaționale

Președintele Curții Supreme din Iran a cerut judecarea rapidă a celor implicați în violențe, evidențiind importanța pedepsirii exemplare. Televiziunea de stat a anunțat o procesiune funerară la Teheran pentru peste 100 de civili și membri ai forțelor de securitate uciși.

Rusia a condamnat „interferența subversivă externă” în politica internă a Iranului și a avertizat că orice intervenție militară americană ar avea „consecințe dezastruoase” pentru Orientul Mijlociu. Între timp, Departamentul de Stat al SUA a cerut cetățenilor americani să părăsească imediat Iranul.